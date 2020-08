Arequipa: Médicos que impulsan uso de dióxido serían suspendidos

El decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez , informó los médicos que promocionen el uso del dióxido de cloro podrían recibir desde una llamada de atención o hasta la suspensión de su ejercicio. Gutiérrez explicó que hasta el momento y desde hace más de un mes y medio hay cinco galenos que son procesados por difundir el uso de esta sustancia para curar el coronavirus.

“El dióxido de cloro es un tóxico no un medicamento”, declaró el decano. Esto debido a que pacientes graves o moderados llegan a los hospitales habiendo consumido esta sustancia.

Para llegar a la sanción máxima primero debe comprobarse que el profesional tuvo una falta ética, lo que es evaluado por la Comisión de Ética. Luego el proceso pasa a la Comisión de Procesos Disciplinarios en que se evalúa la sanción. Gutiérrez resaltó que hasta el momento no recibieron más denuncias. “Un médico no puede estar ni difundiendo o brindar tratamiento con sustancias que no son medicamentos”, finalizó.