Aprovechando que el Ejecutivo autorizó compras directas sin licitación para que el personal policial contara con los equipos de bioseguridad lo antes posible para enfrentar el avance del coronavirus, los encargados de las adquisiciones recurrieron a proveedores con los que mantenían vínculos.

Como resultado de sus investigaciones, el fiscal anticorrupción de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, con el respaldo de agentes de la Dirección Anticorrupción (Dircocor) de la PNP, además de peritos informáticos del Ministerio Público, desplegó un operativo simultáneo de allanamiento en 14 viviendas en Chiclayo, Ferreñafe e Íllimo (Lambayeque), y en La Victoria, Surco, Magdalena y Callao.

El propósito de la acción fiscal del miércoles fue la detención de 6 efectivos de la Policía Nacional que participaron en los procesos de adjudicación de las contrataciones y de 7 propietarios o representantes de las compañías proveedoras que fueron beneficiadas con los contratos arreglados con las autoridades policiales.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, además del favorecimiento indebido a la empresas, también se detectó que los productos adquiridos no cumplían con los requisitos mínimos, afectando la integridad del personal policial.

Entre los arrestados en la jornada de ayer se encuentra el jefe de la Unidad de Logística de Chiclayo, comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona; el jefe de Estudio de Mercado, suboficial PNP Jean Yanpufé Sánchez; el jefe de Abastecimiento, suboficial PNP Eduardo Fuentes Carmona; el jefe de Adquisiciones, suboficial PNP César Acosta Cajusol; el jefe de Programación Suboficial PNP José Campos Cayatopa; y el responsable del Almacén, suboficial PNP Reinulfo Hoyos Gil.

Si bien el Ejecutivo autorizó no cumplir con las licitaciones, esta medida no significaba contratar al proveedor que estuviera a la mano. La norma disponía que se hiciera un estudio de mercado para escoger el mejor producto al mejor precio, lo que no se cumplió.

La fiscalía determinó que los proveedores que fueron contratados eran conocidos por las autoridades policiales, por lo que no hicieron ningún estudio de mercado. Como resultado, compraron productos a precio sobrevalorado y de muy mala calidad, sin importarles la salud de los efectivos policiales.

De acuerdo con fuentes del despacho del fiscal José Guevara, se presume que el comandante PNP Marcel Carbajal y los suboficiales Jean Yampufé, Eduardo Fuentes, César Acosta y Reinulfo Hoyos Gil concertaron con los proveedores mencionados para adjudicarles a dedo –sin contar con un estudio de mercado, ni reportes de control de calidad– más de 19 contratos por más de un millón de soles.

Los implementos de seguridad adquiridos consistían en mascarillas simples, mascarillas N95, guantes, overoles desechables, lentes, así como alcohol en gel, jabón líquido, papel higiénico, papel toalla, entre otros artículos, con la finalidad de distribuirlos a los 12 mil efectivos policiales de las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas.

¿Cuál era la modalidad? Poco después de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, el 18 marzo el suboficial Jean Yampufé Sánchez, lejos de cumplir con sus funciones contactó directamente con las proveedoras Claudia Hernández Cornejo y Gioavana Luna Rojas para la adquisición de mascarillas, guantes y útiles de aseo por más de medio millón de soles.

La primera obtuvo un contrato de S/ 314,000 y la segunda por S/ 112,000. Dichas adquisiciones fueron avaladas tanto por el jefe de Logística, comandante PNP Marcel Carbajal, y el jefe de Abastecimiento, suboficial Eduardo Fuentes Carmona, y Vicente Campos Cayatopa del área de Programación de Procesos.

Pero estos efectivos, como es evidente, solo cumplieron órdenes superiores. Faltan los de arriba.

El dato

Destitución. El 20 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior dispuso el relevo del cargo del jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Julio Díaz Zulueta, al encontrar indicios de corrupción en la adquisición de implementos de bioseguridad.

