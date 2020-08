El último miércoles 19, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hizo oficial la denegatoria del licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), luego que no cumpliera con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

Tras realizar una sesión de emergencia, el Consejo Universitario aprobó por mayoría la presentación de un recurso de reconsideración a fin de que se les permita cumplir con su Plan de Adecuación (PDA) en el plazo establecido. En paralelo, el Ministerio de Educación (Minedu) conformará una comisión técnica para elaborar y monitorear el plan de emergencia.

PUEDES VER Sunedu deniega licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Consultado al respecto, el vicerrector académico de la UNPRG, Bernardo Nieto Castellanos, calificó la denegatoria como una “injusticia”, por lo que considera viable la presentación del mencionado recurso; no obstante, también aseguró que si no prospera se acogerán al plan de emergencia y no recurrirán a ninguna vía judicial para impugnar la resolución.

“Para mí esto es una injusticia, nosotros hemos visto los recursos de otras universidades (públicas) que se han licenciado y creo que no ha sido muy justa la decisión. (...) Mucha gente entregó su esfuerzo a favor del licenciamiento y lo vamos a seguir haciendo: la Pedro se va a licenciar. Este es un traspié injusto, pero desde hoy vamos a trabajar para subsanar indicador por indicador”, dijo en diálogo con La República.

En otro momento, Nieto hizo una autocrítica como parte de la alta dirección, cuyas autoridades universitarias tuvieron en sus manos la conducción de este proceso de licenciamiento que inició en junio del 2017 con la presentación de la solicitud.

“De repente no hicimos en la medida de los requerimientos lo que debimos hacer. Soy autocrítico, hemos cometido errores, tal vez no tuvimos capacidad de convocatoria, tal vez no socializamos, no pisamos mucho el acelerador, pero justamente estamos para corregir errores”, puntualizó.

Finalmente, la autoridad universitaria señaló que espera que el plan de emergencia venga con la dotación de presupuesto, a fin de que la comisión técnica pueda implementar todas las actividades para postular a un nuevo proceso de licenciamiento antes del plazo establecido (12 meses).