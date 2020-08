¿La cuarentena sería una opción para Lima ante el elevado número de casos de COVID-19?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, entregó una lista de proyecciones en cuanto a las vacunas que se están elaborando para la COVID-19. Sin embargo, no se anunciaron nuevas medidas o estrategias para luchar contra las oleadas de contagios y fallecidos por coronavirus en el Perú.

El pasado 21 de julio, la ministra de Salud Pilar Mazzetti afirmó, en entrevista con RPP Noticias, que no se descartaba el retorno a una cuarentena “si la situación se vuelve complicada”.

No obstante, pese al elevado número de casos de pacientes con coronavirus, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en conferencia de prensa que se retornaba al toque de queda total solo los días domingos, mientras que se extendería la cuarentena en las regiones en las que esta prevalece, a las cuales se les sumarían otras provincias, pero no Lima.

La República contactó con Ciro Maguiña, médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico; y Ragi Burhum, científico en computación, para explicar las posibles causas por las que el Gobierno no implementó nuevamente esta medida en Lima.

La cuarentena total ya no es una vía

“La cuarentena que se estableció ya no funcionaba”, declara Ciro Maguiña, médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico. “Cuando se levantó por un tema económico, el incremento (de casos) se da por las combis, mercados no controlados, los reencuentros familiares y las fiestas”.

Asimismo, indica que el toque de queda total de los domingos, implementado nuevamente el pasado 12 de agosto, es una medida que ya no funciona. “La población ya bajó la guardia por el tema del trabajo y la economía”.

“Parar esta ola será imposible. Detenerla en cuanto a magnitud, sí es viable”, señala el especialista. Para ello, la recomendación del Colegio Médico es implementar cercos comunitarios con cuarentena focalizada inteligente con un enfoque integral.

Ciro Maguiña, entre otros expertos, sugieren un enfoque integral para la aplicación de cercos epidemiológicos y cuarentena focalizada. (Foto: La República/Jorge Cerdán)

Esta estrategia se basa en detectar con pruebas moleculares a los sintomáticos aislados. A ello, se suma que los centros y postas deben atender todo tipo de enfermedades. Los comedores populares también deben participar para dar alimentación a los infectados que no tengan qué comer y a su familia. La segunda medida a aplicarse sería la telemedicina.

Maguiña lo ilustra con un ejemplo. “Le dices al caso positivo que no se quede en casa para evitar más contagios, sino que se le traslada a algún local comunal. Para la familia de esta persona, se le otorga alimentos y se le aplican las pruebas moleculares con su respectivo seguimiento de telemedicina por los 14 días. Si le falta oxígeno, entonces ya ahí se le traslada al hospital”.

Mejorar la estrategia, ¿una decisión política?

El infectólogo afirma que el Gobierno sí cuenta con los recursos económicos para poder aplicar este enfoque integral. Sin embargo, acota que influye la decisión política. “Tenemos las armas, han estado dispersas, solo falta integrarlas”.

Ragi Burhum, científico en computación, detalla que las medidas del Gobierno están basadas en opiniones y no en la data. “Ahorita, estas decisiones están basadas en política y eso es demasiado problemático en estos momentos porque significa que vamos a tener más muertes”, manifiesta, haciendo énfasis en que estas definen la vida de los peruanos.

Ragi Burhum explica que "hay un problema con la transparencia de datos" el Gobierno publica. (Foto: La República)

“Hay distritos [en regiones] que están en cuarentena y, del 9 al 16 de agosto, no han tenido un solo test molecular. No se puede tener un distrito en cuarentena y no medirlo correctamente con un solo test molecular. Eso es preocupante”, sostiene.

Ambos especialistas indican la importancia de aplicar el seguimiento de contacto como parte de un enfoque integral. Sin embargo, concuerdan en que no encuentran el por qué aún no se implementa si es un método que ya se ha utilizado previamente en otras epidemias como en la del cólera.

Burhum manifiesta que hace falta una asesoría de un grupo multidisciplinario para solucionar los problemas de toma de decisiones. “La operación Tayta es una buena estrategia, pero no es completa, por lo menos para los estándares internacionales”.

Para la semana del 09 al 16 de Agosto:

-hay distritos en cuarentena (color gris) sin un sólo test PCR (cómo sabes si están bien o mal?)

-Lima tiene muchos casos y no está en ninguna cuarentena

-Cajamarca y Cusco tienen casos fuera de las áreas de cuarentena#SinCienciaNoHayFuturo pic.twitter.com/C0Uzm3xcbL — Ragi Y. Burhum #SinCienciaNoHayFuturo (@rburhum) August 19, 2020

Mientras tanto, Maguiña estima que, de aplicarse la metodología integra que señala y funciona en un par de meses, se bajaría la carga de infectados y la situación sería más manejable. “Ahorita, si te enfermas, te mueres”. Por ello, determina que este mes es clave para evaluar si las medidas que ha tomado el Gobierno funcionarán o no.

Por otro lado, Burhum afirma que diferentes líderes de localidades limeñas lo han contactado para aplicar el rastreo de contacto. “Tal vez si se trabaja por este lado, se pueda reducir el impacto, sino, fácilmente podemos llegar a 100 mil muertos a fin de año”, concluye.

Países que retomaron una cuarentena focalizada ante incremento de casos de COVID-19

China

El gigante asiático fue el primer país en entrar en cuarentena total desde finales de enero. Entre los meses de marzo y abril, diferentes regiones decidieron levantar el confinamiento para reactivar la economía. Sin embargo, ante el incremento de casos de coronavirus, las autoridades decidieron implementar nuevamente las restricciones a mediados de junio, entre ellas la cuarentena focalizada, particularmente en zonas de Pekin.

Alemania

A mediados de marzo, el país europeo determinó la cuarentena y el distanciamiento social obligatorio. Dos meses después, los 16 estados alemanes decidieron salir del confinamiento, pero para mediados de junio, al menos tres distritos en Alemania decidieron retomar esta medida.

Australia

Australia implementó la cuarentena durante la segunda semana de marzo. Las autoridades determinaron en mayo que se podría volver progresivamente a la “nueva normalidad” con ciertos protocolos. No obstante, un repunte en los casos de COVID-19 obligó a los ciudadanos a retomar el confinamiento.

Además de estos tres países, España, Italia, Argentina y Portugal también adoptaron medidas similares para contener el rebrote de contagios por coronavirus.