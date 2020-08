Huerta tras someterse a ensayo de la vacuna COVID-19: “No he sentido fiebre ni dolor de cabeza”

Elmer Huerta, epidemiólogo y médico peruano, anunció hace unos días que formaba parte de los 30.000 voluntarios que fueron seleccionados para recibir la primera dosis del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. Tras ello, este jueves, contó su experiencia con respecto a esta inoculación.

“Me he despertado muy bien, no me duele el hombro. No he sentido fiebre, no he sentido dolor de cabeza, no he tenido escalofríos”, dijo en RPP. Incluso, manifestó que se despertó bien de salud esta mañana. El último miércoles 19 de agosto, el médico manifestó cómo accedió a participar como voluntario.

“Hoy participé en un ensayo clínico de fase tres de la vacuna de Moderna. Hace tres semanas y media postulé y luego recibí la llamada para informarme”, señaló. Además, Huerta manifestó que desconoce si le inyectaron la primera dosis de la vacuna (o el placebo), pues fue sorteado por computadora y nunca le dijeron cuál le aplicaron.

Agregó que estará siendo monitoreado por médicos de Estados Unidos para que vean si presenta reacciones adversas. “En un aplicativo tengo que reportar todos los días una lista de 17 síntomas que pueda presentar (...) además voy a recibir una llamada semanal, los miércoles a las 8 de la mañana para preguntarme cómo estoy, en el cuarto miércoles me toca la segunda dosis de la inyección, que no sé si es la vacuna o el placebo”, señaló en América el día miércoles.

Estos ensayos de la vacuna de Moderna durarán al menos 25 meses; es decir, hasta setiembre de 2022. Por otro lado, el médico señaló que no habría tenido problemas en ser voluntario de la vacuna de Rusia, siempre y cuando, esta hubiera sido publicada en revistas científicas. “No se trata de política, se trata de ciencia”, dijo.

Investigador del ensayo sobre vacuna de Moderna

De acuerdo a CNN, el Dr. Evan Anderson, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus de Moderna en la Universidad de Emory, manifestó que la prueba no arrojará resultados hasta después del día de las elecciones en EE.UU.

