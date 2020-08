Momentos de terror vivió la propietaria de una bodega ubicada en San Martín de Porres cuando lanzaron una bomba molotov a su negocio. Y este miércoles 19 de agosto, la Policía Nacional capturó a dos sujetos implicados en el suceso.

Los jóvenes fueron identificados como Jorge Luis Arauco Rico, de 27 años y Alexander López, de 18. Ambos fueron detenidos en el distrito de Los Olivos y pertenecerían a la banda denominada “Los chamos incendiarios de San Martín de Porres”.

Arauco reconoció ser el conductor de la mototaxi en la que el grupo delictivo estaba a bordo durante el ataque, según señaló a Canal N, el general PNP Jorge Cayas, jefe de la Región Policial Lima.

“La PNP, la Depincri Los Olivos logró esta captura, integrada por tres sujetos extranjeros. Dos de ellos fueron capturados [...] Estos sujetos cometen delitos de alta peligrosidad y lesionan gravemente a sus víctimas “, señaló el general Cayas.

Los detenidos serán investigados penalmente por el delito contra el patrimonio y extorsión.

Su última víctima recibió amenazas desde el último 2 de agosto, fecha en la que le llegó una carta amenazante cuyo objetivo era el cierre de su tienda de abarrotes.

Posteriormente, el 6 de agosto, el nivel de violencia escaló y la propietaria de la bodega fue atacada con gasolina. Finalmente, ayer, 18 de agosto, la banda atacó su negocio con una bomba molotov que, por fortuna, no alcanzó el cuerpo de la víctima, aunque sí dejó serios daños en el negocio.

“Hubiese podido perder la vida, me demoraba unos minutos más y me agarraba la bomba y me hubiera incendiado”, señaló la angustiada mujer al detallar que, después de asentar su denuncia luego del segundo ataque, ningún agente de la PNP fue hasta su negocio a investigar los hechos.