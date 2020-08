La Junta de Usuarios de Agua del valle Chicama, institución que representa a más de 6.500 agricultores de la provincia de Ascope (La Libertad), enviaron un documento dirigido al ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro frente a la situación que viven por la pandemia

Según el presidente de la agrupación, Jorge Alva Moya, se estima una pérdida de hasta el 80% del valor de sus cultivos debido a la falta de agua.

PUEDES VER Más de 87 000 casos de COVID-19 registra el norte tras cuarentena general

“En el valle Chicama se cultiva caña de azúcar, la cual ha bajado su producción en 60% por falta de agua, maíz y espárragos. El agricultor es el único pequeño empresario que no sabe si va a tener rentabilidad o no, mientras el Gobierno no tenga claras las políticas de apoyo y protección al sector agrario, esto seguirá así”, dijo Alva Moya a la prensa.

Además, el documento enviado refiere que este déficit hídrico se viene presentando en el valle por la irregular descarga del río Chicama, que afectan la instalación y mantenimiento de los cultivos para la presente campaña agrícola.

PUEDES VER Sale bono para que taxistas conviertan vehículos a GNV en Lambayeque, La Libertad y Piura

“Toda declaratoria de emergencia debe establecer las acciones inmediatas y necesarias de respuesta, el financiamiento, así como la forma para la implementación de las acciones previstas”, se lee en la misiva.