La Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) dictó nueve meses de prisión preventiva en contra Edmundo Amao Sayas, acusado de atacar con ácido a dos mujeres cerca a la Estación Naranjal del Metropolitano en el distrito de Independencia.

El último 16 de agosto, el sujeto fue arrestado por la Policía Nacional del Perú. Una de las víctimas pidió la máxima sanción contra el hombre, puesto que significaba un peligro latente a la sociedad. “Ninguna mujer está a salvo, cualquiera puede ser víctima de ataque”, indicó.

Desde las 8 de la mañana estuvo programada la audiencia contra el hombre que atacó a dos féminas. Incluso, dentro de su testimonio, el sujeto negó haber rociado con ácido a alguna mujer. “A la señorita no le he visto, no le he visto nunca, y tampoco le he rociado nada. Ese día subí a la Estación Naranjal y me dirigí a San Isidro a recoger una compra en Saga”, dijo.

Sin embargo, esto fue desestimado por las versiones de ambas víctimas y las herramientas encontradas en su poder al momento de la captura.

Si bien el fiscal manifestó que el investigado era portador de la COVID-19, esto no iba a ser impedimento de la sanción. Luego de varias horas de audiencia, el juez Victor Huaman Mallqui dictó la prisión preventiva. Según el coronel de la PNP, Roger Pérez, jefe de la División Policial de Lima, el sujeto reconoció haberle rociado ácido a por lo menos 20 mujeres.

