COVID-19: Elmer Huerta recibió primera dosis en ensayo clínico de la vacuna de Moderna [VIDEO]

El doctor Elmer Huerta recibió la primera dosis en el ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 realizada por la farmacéutica estadounidense Moderna. Según detalló, de los 30.000 voluntarios seleccionados, una mitad recibirá la vacuna y la otra el placebo.

“Hoy participé en un ensayo clínico de fase tres de la vacuna de Moderna. Hace tres semanas y media postulé y luego recibí la llamada para informarme que fui seleccionado para ser uno de los 30.000 voluntarios”, reveló en su programa Sanamente de América TV.

Según Huerta, antes de que le inyectaran la dosis, tuvo que pasar por un examen médico completo y le sacaron ocho tubos de sangre. No obstante, el epidemiólogo afirmó que no ha sentido ningún malestar.

“He tenido entrevistas con los doctores, me han hecho un examen completo, me han sacado ocho tubos de sangre y a las 8:53 de la mañana, en el brazo izquierdo, me pusieron la vacuna o el placebo”, dijo el especialista.

Agregó que a lo largo de cuatro semanas será monitoreado por los médicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU, hasta la siguiente dosis.

“En un aplicativo tengo que reportar todos los días una lista de 17 síntomas que pueda presentar (...) además voy a recibir una llamada semanal, los miércoles a las 8 de la mañana para preguntarme cómo estoy, en el cuarto miércoles me toca la segunda dosis de la inyección, que no sé si es la vacuna o el placebo”, señaló en América TV.

Huerta recordó que antes de este proceso debió firmar 21 páginas del consentimiento informado, en el que le advirtieron cuáles son los posibles efectos secundarios y en qué consiste la vacuna contra la COVID-19.

