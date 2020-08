Primer paciente ingresado por COVID-19 en Clínica San Pablo debe más de S/ 329.000

Al menos 329.000 soles debería el primer paciente que fue ingresado por coronavirus en la Clínica San Pablo en Santiago de Surco. Jorge Luis Vidal manifestó que esta enorme deuda continúa pendiente, e incluso, el nosocomio pide que pague el resto en cuotas de 32.000 soles por los siguientes 10 meses.

El hombre fue internado el 11 de marzo y permaneció por 85 días dentro de la clínica. Según el relato del adulto a Panamericana, él ingresó por un tema distinto; sin embargo, al día siguiente sufrió una descompensación y le realizaron las pruebas: positivo para COVID-19.

A partir del 15 de marzo, la Clínica San Pablo le informó a EsSalud sobre la situación. “Yo soy paciente de ellos (EsSalud) por eso le comunicaron. Sin embargo, días después, el servicio de salud no contaba ni con camas UCI ni respirador para recibirme”, dijo Vidal.

“Yo seguía en la clínica. Mi esposa salió en Latina, donde pidió a la ministra que vean mi caso. Nos dejaron abandonados. Yo no me iba a quedar en el aire”, señaló. El hombre manifestó que “no han referido a ningún paciente” y que actualmente existen varias personas con deudas por esta situación.

“Yo le envíe una carta (a la clínica) el día 26 de julio, pidiéndole el dinero que yo había pagado (55.000 soles) y también que me anulen el pago de 329.000 soles. El 4 de agosto recibió una carta de la Clínica San Pablo donde señalan que no aplica la devolución del dinero porque es un tema pagado del seguro particular”, detalló.

Además, el hombre indicó que han pagado con el seguro privado más de 144.000 soles sumados a los 50.000 soles. El adulto mayor está preocupado porque este mes tendría que pagar 32.000 soles. “Hace unos días, me llamó una persona del Minsa para ver mi caso; sin embargo, dos días después me señalan que la clínica no envía el informe clínico y sin eso, no pueden hacer nada”, expresó.

PUEDES VER Equipo de 30 profesionales llegó a Cusco para reforzar la lucha contra la COVID-19

El paciente manifestó que existe un ‘peloteo’ entre EsSalud y las clínicas. Por ahora, Vidal espera que su caso no sea olvidado por las autoridades.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.