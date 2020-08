Con información de Jessica Merino

En la búsqueda para adquirir un balón de oxígeno medicinal para su padre de 103 años, Selina (65) y su familia fueron víctimas de una estafa de más de S/ 4.000, a través de un sitio web falso el pasado 6 de agosto. Según cuenta, los facinerosos actuaron bajo el nombre de la empresa Sainpesac-salud integral peruana S.A.C., cuya web fue clonada.

“En la página web aparece su dirección y teléfono. La señora que atendió fue muy amable. He sacado la conclusión de que son unos vivos porque la cuenta bancaria estaba a nombre de una mujer, en vez de la empresa y cuando preguntamos, nos dijeron que cuando es al por mayor, a partir de 10, es a nombre de la empresa. Supuestamente con el fin de ayudarnos y hacer la compra más rápida”, manifiesto la agraviada.

Fue su sobrino quien contactó el portal para comprar un balón de oxígeno de 10 m3 más el equipo completo, tal y como se ofrecía en la plataforma virtual. Sus sospechas se acentuaron cuando el producto no llegó a su domicilio como lo prometieron.

“Cuando volvimos a revisar la página web, salía que ya no existía. Llamábamos y no respondían. Después hemos ubicado el número de la empresa y nos dijeron que no conocen a la mujer de la cuenta”, cuenta Mejía.

Los agraviados hicieron la denuncia en la comisaría de Chacarilla, en Surco, por el presunto delito informático contra el patrimonio.

Desafortunadamente, el padre de Selina falleció. Tras la cantidad de dinero perdida, ella recomienda a las personas a no confiarse y verificar con llamadas que se trata de una empresa formal para evitar caer estafas de este tipo.

“No se les puede llamar ni animales porque éstos tienen sentimientos, se aprovechan de la desesperación de uno. Imagínese lo que pueden estar haciendo con gente de menos recursos y que tienen COVID-19”, se lamentó.