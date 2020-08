Cusco: detectan 11 casos de COVID-19 en el centro gerontológico San Francisco de Asís

Cusco. La madre superiora del Centro Gerontológico San Francisco de Asis, sor Lucía Ccama, confirmó que, tras la última prueba rápida realizada a los adultos mayores y trabajadores, se tuvo 11 casos positivos de coronavirus. Ocho de ellos corresponden a ancianos y tres son trabajadores, estos últimos cumplen aislamiento domiciliario.

Los ancianos que dieron positivo se encuentran aislados en un ambiente que habían preparado previamente y según informaron, ninguno presenta complicaciones en su salud. “Ellos están aislados, pero están muy bien, gracias a dios no presentan síntomas. Están comiendo bien y en esos ambientes tienen todas las comodidades, solo están dos por habitación”, detalló Sor Lucía.

Para evitar que la COVID-19 se propague más, ahora restringieron las visitas en su totalidad y tratarán de suplir la parte emocional incrementando actividades recreativas. “Desde marzo, el fisioterapista los separa por grupos para que toquen instrumentos, hemos descubierto que muchos ya tenían esas habilidades, también hacen manualidades, están distraídos. No están pasando mucha pena, se han adaptado pronto a no salir y a que su familia no venga”, indicó.

Muerte de anciano con sospecha de COVID-19

Antes de que se realicen las pruebas serológicas tres ancianos presentaron síntomas relacionados al nuevo coronavirus. Debido a su avanzada edad, permanecieron en cama y recibieron oxígeno para mantenerlos estables. Sor Lucía Ccama explica que este grupo no pasó la prueba rápida porque el personal de la Dirección Regional de Salud - Diresa de Cusco tuvo que retirarse por el horario, además querían que ellos sean sometidos a una prueba molecular para tener un resultado certero.

Precisamente, un adulto mayor de este grupo perdió la vida ayer. “Anoche murió uno de ellos, empezó a saturar muy bajo. Llamé a la familia y vinieron sus sobrinos a verlo, después de una hora falleció el abuelito”, precisó Sor Lucía.

Falta de oxígeno y cobros excesivos por electricidad

Sor Lucía Ccama también se dirigió a las autoridades y pidió que le ayuden a gestionar oxígeno con Industrias Cachimayo para que les den prioridad y facilidades al momento de conseguir este elemento vital. Al momento, solo cuentan con 5 balones de oxígeno, uno malogrado, de los cuales solo dos están abastecidos. “Tengo un solo generador de oxígeno que me donaron. Un día se nos acabó el oxígeno, salí temprano a Cachimayo, pero me dijeron que debo de hacer el trámite con Diresa; luego fui a OxiCusco, pero había cuadras de cola. Me regresé tarde y sin oxígeno”, contó.

Finalmente, pidió a la empresa Electro Sur Este a ser más solidarios con esta casa de adultos mayores. Asegura que desde que inició la pandemia los cobros por energía eléctrica casi se duplicaron sin razón justificada. “Me han llegado facturas de 7 mil soles, ahora en julio de 12 mil soles y yo pagaba 4 mil y tantos. Durante la cuarentena no prendí ni un foco más, de dónde me facturan así y no me quieren reconocer que pagué de dos meses”, precisó.