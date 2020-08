Información: Karla Cruz

Han pasado más de tres años desde que un incendio consumió los 500 puestos de la Galería Nicolini. Este siniestro dejó dos jóvenes muertos a causa del encierro al que eran sometidos por uno de los dueños y quien fue condenado por el delito de Trata de Personas en la modalidad de explotación laboral.

En ese entonces se concluyó que el inmueble debía ser demolido por presentar daños estructurales severos en el tercer, cuarto y quinto piso, los cuales estaban al borde del colapso. Luego de todo este tiempo, no ha sido removido un solo ladrillo y los comerciantes solicitan la salida de Hugo Sulca, actual representante de la dirección de la galería.

PUEDES VER: Donó 20 toneladas de alimentos y ahora entrega balones de oxígeno

Wilmer Huahuchampi Norabuena, representante de los socios damnificados, manifiesta que han sido muchas las veces que intentaron establecer un acuerdo; sin embargo, el directivo se negaría a aprobar dicha demolición.

“Estamos cansados de que en tres años no se haya solucionado esta problemática. Los dirigentes no dan solución, no han hecho nada. Son más de seis años que llevan en el cargo (junta directiva) y no han hecho nada por los damnificados. Estamos abandonados desde el 2017. El señor Sulca se está oponiendo a la demolición”, denunció Huahuchampi.

Sumado a los reclamos, Levy Norabuena, abogada de los comerciantes, manifestó que ya han puesto una denuncia contra la actual directiva. “El señor Sulca y su directiva han sido denunciados ante la Fiscalía bajo el delito de fraude en administración de personas jurídicas. Solicitamos una auditoria de toda su gestión. Los propietarios que antes eran propietarios ahora son inquilinos, ambulantes, estamos afectados, tienen deudas con los bancos”, dijo indignada.

Luz es una de las comerciantes que no puede ver más el tiempo correr. “Tres años del incendio y no nos dan solución. Se perdió todo, estamos en la calle y ahora con la pandemia peor. Mi pérdida fue de 140.000 soles. Queremos trabajar”, manifestó.