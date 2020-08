Puente Piedra: decenas de personas se amanecieron haciendo cola para cobrar Bono Universal

Decenas de personas se amanecieron para ingresar al Banco de la Nación (BN) de Puente Piedra, para poder cobrar el Bono Universal Familiar anunciado por el Ejecutivo y para realizar otro tipo de trámites.

Tal como se ve en las imágenes de América TV, la cola que se registró, la mañana de este miércoles 19 de agosto, en los exteriores de la entidad bancaria tuvo una extensión de casi siete cuadras. Entre los usuarios, se encontraban personas de la tercera edad, quienes tuvieron que soportar las bajas temperaturas.

“Ya son tres días que estoy esperando para cobrar el bono. Tenía que hacerlo ayer, por eso hice mi cola un día antes, pero no llegué. Ayer tampoco y hoy estoy acá desde las 4:00 a.m. El banco no avanza, en todo caso que el horario se extienda”, señaló un adulto mayor al mencionado medio.

Otro de los usuarios denunció que existe demora en la atención y que el personal no cumpliría con los protocolos establecidos.

Ante la situación registrada esta mañana, serenos municipales llegaron al lugar para que las personas puedan respetar el distanciamiento social, medida que reduce el contagio del nuevo coronavirus.

Cabe mencionar que el Ejecutivo viene terminando de pagar el Bono Universal Familiar y se espera que en estos días se publique el próximo padrón. Los beneficiarios reciben un total de S/ 760, los cuales se otorgan a las familias más vulnerables ante la pandemia por el nuevo coronavirus.

¿Cuándo cobrar el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal ya puede ser cobrado en centenares de agencias bancarias privadas, así como en el Banco de la Nación y sus cajeros automáticos Multired.

