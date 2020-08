Universidad de China reconoce a apurimeño como uno de sus mejores estudiantes 

Jemuel Zarabia Hurtado probablemente nunca olvidará el día que fue reconocido como uno de los estudiantes más destacados del país asiático. El cierre de fronteras por la pandemia propició que se gradúe de manera virtual desde su casa, en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, Apurímac, como magíster en Administración de Empresas por la Universidad de Chang’an, ubicada en la ciudad de Xi’an de China.

El hecho tuvo lugar el 30 de junio de este año. Allí, en la sala de su hogar, junto a sus padres y Dolores, su querida abuelita, se sentaron puntualmente a las 10 de la noche. Conectados con China, escucharon el preciso momento en que hicieron una mención especial para Jemuel Levi Zarabia Hurtado, del Perú, como uno de los estudiantes internacionales más destacados de China en el 2020.

La alegría y la nostalgia se entremezclaron, explicó después Jemuel. Y es que, se encontraba con los seres más importantes para él, pero al otro lado del mundo estaban sus maestros y compañeros, de quienes no pudo despedirse. El 30 de enero salió de China. No se imaginó que no volvería: dos días después empezaron a cerrarse las fronteras por la COVID-19.

A finales de abril de 2020, Jemuel retornó a Apurímac en un vuelo humanitario, luego de permanecer en cuarentena durante meses en Indonesia, Camboya, Australia y Lima. Por disposición de la Universidad de Chang’an, retomó sus estudios de manera virtual. Salió de China con una pequeña maleta solo para visitar a unos amigos un fin de semana y no pudo regresar más por el cierre de fronteras ante la pandemia.

De acuerdo al informe detallado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, la historia para que Jemuel llegara a China empezó cuando en 2017 ganó la Beca de Reciprocidad Perú – China para Estudiantes Peruanos. Viajó al país asiático donde, por su alto rendimiento académico, se graduó con honores. Él obtuvo el certificado de Excelente Graduado Internacional 2020, un logro inusual entre los estudiantes extranjeros, debido a la alta competencia.

“Viví con mi abuela desde los 6 hasta los 14 años en la comunidad de Contipata, a una hora de Talavera. Ella me enseñó tres valores: respeto, disciplina y el trabajo bien hecho”, señala Jemuel.

Motivado por su abuelita Dolores, aprendió a hablar quechua durante su niñez, lo que le facilitó conocer otras lenguas. En el 2015 Jemuel empezó su aprendizaje del inglés y con la beca Idiomas Inglés del Pronabec, certificó su dominio avanzado por la Universidad de Cambridge. En tanto, mientras estudió becado en el país oriental, aprendió el chino por su cuenta y consiguió certificarlo en el nivel avanzado en el Instituto Confucio de China. Ahora está aprendiendo francés.

Luego de más de dos años de permanecer en China, señala que escogió este país como un reto al tratarse de una cultura completamente diferente y una de las potencias mundiales. Confiesa que el primer año de estudios no fue sencillo.

Jemuel, además, obtuvo el Premio Excelente Estudiante Internacional 2018 y 2019 y el Premio a las Mejores Prácticas de la beca SHACMAN, otorgado por la Universidad de Chang’an y la empresa Shaanxi Automobile Holding Group, entre otros reconocimientos. Por su destacada participación en eventos académicos, conoció Japón, Rusia, Corea del Sur, entre otros países que le han permitido ampliar sus horizontes.