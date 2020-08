Trabajadores de Sedapal rechazan aumento de tarifas de agua anunciado por el directorio

El Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, se pronunció hoy en contra de las declaraciones del Presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumler, quien había declarado en una entrevista a un diario Local, que la empresa estatal había propuesto que se realice un reajuste en la tarifa de agua potable de 7.6% anual, para alcantarillado, 10.8% por año; y gestión de uso de aguas subterráneas subiría 9.42%

Luisa Eyzaguirre, Secretaria General del Sindicato, sostuvo en una emisora local, que a ellos les parece contraproducente dicha propuesta y no están de acuerdo porque afectaría a los limeños y chalacos. “No es el momento para realizar este tipo de incremento cuando está nuestra economía en crisis con millones de desempleados y son miles las familias que han perdido sus ingresos. Y recién se está viendo un proceso de reactivación de la economía”, agregó.

Eyzaguirre explico que Sedapal y las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), presentan a la SUNASS quinquenalmente una propuesta de aumentos de tarifas para lo cual se debe cumplir con el Plan Maestro Optimizado (PMO), que contempla proyectos y obras. El último incremento, presentado por Sedapal, fue aprobado en el 2015 y se dio recién en el 2017. No hubo incrementos ni en el 2018, ni en 2019.

Precisó que en el periodo 2015 – 2020 se plantearon una serie de proyectos y lamentablemente no se pudieron cumplir todos y agregó que antes de la emergencia se presentó un nueva propuesta de incremento tarifario, pero por las circunstancias que vive el país, este debe quedar de lado, porque cualquier aumento repercutirá en toda la estructura tarifaria perjudicando a los que menos tienen.

La dirigente señaló que desde el año 2017, Sedapal no está a cargo de la ampliación de la cobertura y las nuevas obras que se requiere para las periferias ya no están a cargo de la empresa, sino del programa nacional de Aguas Seguras que depende directamente del Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento. “Ellos se encargan de elaborar los proyectos, convocar licitaciones y es lamentable decirlo, pero existe de parte de ellos un incumplimiento de esas obras que no se están llevando a cabo. Los años 2017, 2018, 2019, hemos visto un avance deficitario, ¿Qué pasa? ¿No hay capacidad de gestión?” preguntó.

Recordó que el compromiso asumido por este gobierno, al asumir Kuczynski y luego Vizcarra, fue que para el Bicentenario, el 2021, todos los peruanos contarían con una conexión de agua y desagüe y en la actualidad hay 3,5 millones de personas que no cuentan con este servicio a nivel nacional. Denunció que desde el año 2011 hasta el 2019, se ha devuelto presupuesto destinado tanto a zona urbana como rural, por más de 15 mil millones de soles.

Eyzaguirre dijo que los trabajadores junto a diversas organizaciones sociales vienen impulsando a nivel nacional el bono por el agua, tal como se ha dado por la electricidad de 160 soles por persona, que subsidia directamente a empresas como Enel y Luz del Sur, aquí en Lima. Por el contrario Sunass saca una directiva donde dice que el recibo de agua se debe promediar por 13 meses y no se puede cobrar una factura que duplique el monto anterior. Es decir, si pagó 100 soles y le llega un recibo por 200, debe pagar el monto anterior. “Nosotros estamos de acuerdo, porque el usuario no puede verse perjudicado. Pero eso debe conllevar con una subvención del Estado a Sedapal y a las EPS y no ponerlas en una situación crítica”, remarcó.