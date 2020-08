Piden a Gobierno central personal de salud para hospitales de Tacna

Redacción sur

En los próximos días empezará a funcionar el hospital COVID en el distrito de Gregorio Albarracín de Tacna. No obstante, surge un nuevo problema: no hay personal médico que pueda atender en la nueva infraestructura. Según el presidente del cuerpo médico del hospital Hipólito Unanue, Francico Chura, el equipo de salud de este nosocomio no puede trasladarse al nuevo establecimiento, porque ya atienden a 137 pacientes. Por ello dijo que es recomendable contratar nuevo personal o que el Gobierno central envíe a un grupo de especialistas a ayudar.

Sobre el tema, el director regional de Salud, Juan Canepa, señaló que se ha solicitado a Lima el envío de especialistas, pero hasta la fecha no hay respuesta positiva. Canepa reclamó al Gobierno un trato igualitario, porque a otras regiones como Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco arribaron especialistas que ayudaron por un tiempo. “Nos han ofrecido enviar personal por 7 o 10 días, pero es muy poco tiempo”.

El funcionario indicó que insistirán en solicitar el apoyo con personal de salud. También señaló que el gobierno regional está dispuesto a contratar personal de salud de otras regiones. Explicó que se ofrece una buena remuneración, además de vivienda y alimentación durante el primer mes de trabajo. Tacna a la fecha reporta 7230 casos positivos y 273 fallecidos con coronavirus.