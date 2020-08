Desde las cuatro de la mañana, cientos de ciudadanos efectúan colas para acceder a una prueba rápida de descarte del nuevo coronavirus en el Centro Materno Infantil del Rímac; sin embargo, ellos denuncian ser maltratados e insultados por una personal del nosocomio, quien sería parte de la seguridad del establecimiento.

“Sigue grabando. Sigue”, mencionaba la mujer que repartía los tickets a los pacientes. “La última vez que les voy a dar (tickets) así”, continuaba pese a las cámaras de Latina. Incluso, un reportero del medio resultó agredido cuando intentó entablar una conversación sobe la grave denuncia de las personas que aguardaban ser atendidos.

PUEDES VER Rímac: mujer de 69 años muere tras derrumbe de pared de torreón militar al lado de su casa

Previamente, les habían cerrado la puerta y respondía con insultos cuando intentaban preguntar respecto a la demora por las pruebas. El medio Latina reportó que al menos 140 personas esperaban ser atendidos; en su mayoría personas de la tercera edad que nuevamente expresaban su malestar al ser maltratados.

“Estamos esperando aquí para pasar una prueba rápida y estamos desde las 4 de la mañana”, aseveró un adulto que esperaba desde la madrugada. Otros habían sacado cita un día anterior, pero recién lo atenderían. “Mientras va dando los tickets, menciona ¿por qué vienen si los veo bien? Realmente algo sin argumentos”, sostuvo el reportero, de acuerdo a declaraciones de los ciudadanos.

Juan Ortiz Fernandez, titular de la Dirección de Redes Integradas de Lima Norte (DIRIS-Norte), llegó al establecimiento luego de la denuncia y explicó que la fémina era parte de seguridad del nosocomio. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos disculpas públicas. Entendemos que hay muchos pacientes desde temprano que acuden al Centro, pero de ninguna manera, nosotros podemos pasar de la agresión física o verbal. Estamos tomando cartas en el asunto”, expresó.

Por otro lado, señaló que se le abrirá un proceso para determinar qué ha sucedido y manifestó que no sería la primera vez que denuncian estos maltratos. “Estamos procesando una carta notarial en contra de la servidora pública que fue contratada como vigilancia. Si corresponde sancionar, lo haremos con todo el peso de la Ley”, dijo.

PUEDES VER Minsa prevé que la vacuna del coronavirus estaría en el país entre marzo y mayo del 2021

Por último, precisó que cuentan con todos los recursos para atender a las personas y que no están cobrando dinero por ello. “Sí tenemos suficientes pruebas para atender a 200, ahora van 140. A las 8 en punto empezamos a hacer el tamizaje. No hemos cobrado 10 soles por prueba, solo por la historia clínica; no obstante, se dejará de hacer; es decir, no es posible ningún cobro”, acotó.

Aún se desconoce el nombre de la funcionaria, pero el director ya citó a la mujer para que declare ante las principales autoridades.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.