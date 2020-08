El decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Luis Pérez, manifestó su postura en relación a la medida que permite la salida de menores de edad por 30 minutos y, en general, sobre las políticas del Gobierno en materia de salud mental. Asimismo, aprovechó para pedir a las autoridades sanitarias que tomen en cuenta a los psicólogos porque urgen estrategias que modifiquen el comportamiento de la población, si lo que se quiere es disminuir los contagios del nuevo coronavirus.

He leído sus últimas declaraciones y me sorprendió este dato: solo un 3% de niños han solicitado atención de un psicólogo por problemas relacionados al aislamiento social. ¿De dónde salió esa cifra?

Es un dato clínico. Se sacan a partir de las solicitudes de atención que hemos recibido. El Colegio de Psicólogos tiene montada una sala de atención virtual que viene atendiendo en medio de la pandemia. Por ahí también se ofrecía atención a los niños. A partir de estos datos que manejamos, he señalado que no más del 3.5% han sido de niños hasta los 14 años. Algunos pueden decir que quizá este dato es un subregistro, pero nosotros también lo hemos comparado con el Colegio de Psicólogos de España y los datos son similares. Ahora, sería interesante saber los datos de los centros de salud mental comunitarios, con la atingencia de que los centros ya tenían casos anteriores a la pandemia, entonces tendríamos que ver si esos casos han aumentado. Es más, de este 3.5%, la mayoría son niños que ya venían con problemas antes de la pandemia, lo cual quiere decir que el dato es mucho más interesante.

¿Cuál sería la explicación de esas cifras?

Los niños, como no tienen un trauma muy claro, no tienen reacciones como lo tienen los adultos. En segundo lugar, los niños dependen mucho de la actitud de los papás. Si ellos están estresados, los niños pagan los platos rotos, pero si los padres mejoran su trato, los niños no lo notarán tanto. Ahí no se ha medido bien. Nos quieren llevar por el corazoncito para decir que los niños son los más afectados, pero en las estadísticas dicen que no.

Su posición ha generado inquietud y sorpresa porque desde que empezó la pandemia todos, y sobre todo el Gobierno, han considerado que los menores son los que la pasan peor. ¿Cómo cree que llegó a esa conclusión el Gobierno?

No tienen técnicos ni tienen una concepción científica clara. La gente que está en la Dirección de Salud Mental no son expertas en eso. Tampoco nos han llamado. Ellos son psiquiatras, si bien pueden ser psiquiatras de niños, son profesionales que medican pero no utilizan estrategias psicológicas, porque esos son campos del psicólogo. Es otra chamba. Todo ese espacio de las estrategias psicológicas no está cubierto. Lo que ha pasado es que el señor Yuri Cutipé (director de la Dirección de Salud Mental del Minsa) le ha dado una mala información al presidente y [Martín] Vizcarra ha cometido un error. No es que los niños no se aburran, pero tampoco se puede decir que están presentando grandes trastornos. Lo que pasa es que el Gobierno no está usando la ciencia psicológica y más está acudiendo a los psiquiatras.

El doctor Yuri Cutipé ha señalado que todavía no hay estudios sobre los efectos de la pandemia en menores de edad, pero sí ha indicado que a partir del análisis de casos ya se está observando cuadros de frustración y ansiedad en este grupo etario. ¿Cuál su opinión?

Sí, pero esos no son verdaderos trastornos. La ansiedad es algo normal en las personas, eso es pasajero. El aburrimiento también. Tiene razón Cutipé en decir que no hay estudios, pero ellos deberían hacerlo. La línea 100 que tiene el Gobierno debe tener sus puntuaciones para conocer cuántas atenciones por rangos de edad se han realizado, así como lo hemos hecho nosotros. Esos datos nos permitirán proyectarnos.

El Minsa no ha revelado esos datos

No lo hace. Lo que pasa es que hay una ley de salud mental que salió el año pasado y no estamos considerados los psicólogos. Nosotros hemos elaboramos una modificatoria con el Partido Morado y Alianza para el Progreso, pero el Congreso lo acaba de archivar hace dos semanas. ¿Quiénes estaban ahí?: todos médicos (psiquiatras). ¿A quiénes solicitaron opinión?: al Colegio Médico, a la Federación Médica y al Colegio de Psiquiatras. A nosotros nos dicen que no nos encontraron. Entenderá cuál es el asunto.

Las cifras de contagiados en menores de edad han demostrado que probablemente por ahí no era el camino, ¿qué propuestas plantea?

Son necesarias las políticas de control del comportamiento. No es cuestión de tenerle miedo al virus, sino de tener conciencia de lo que puede pasar. Cuando digo comportamiento tiene que ver con la psicología de la gente: comportamiento de respeto, de cuidados, de aislamiento social, de manejo emocional. No solo eso. También manejo del comportamiento de la población. Le explicó, ¿cuál es la necesidad básica de la gente?, comer. Lo que ha pasado es que al darle el dinero a la gente, ellos se han ido al mercado. Tenga en cuenta que las políticas se hacen previo análisis de los datos, en base a eso se hace la proyección de políticas. Los datos los tiene el Minsa. Incluso a la población se le tiene que premiar por comportarse adecuadamente. Generar sistemas que provoquen refuerzos. Voy a dar un ejemplo: yo hubiera sacado a las Fuerzas Armadas a los barrios donde se han notado comportamientos desordenados. Nos juntamos con los nutricionistas. Hacemos lo que hizo Vietnam. ¿Cómo ganó la guerra Vietnam?, consumiendo arroz. Bien, se le da arroz, lentejas y huevos por tres semanas. Le das otros alimentos más, pero se le reparte, porque si tú le das de comer la gente no se va a alocar por salir a trabajar. Y se aísla a los que se tiene que aislar.

¿El Gobierno no ha tomado en consideración su propuesta? ¿No los han llamado para dialogar?

No nos han llamado. La idea es trabajar en conjunto.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha señalado que trabaja con una política de puertas abiertas y ha invitado a todos los que se quieran sumar. ¿Qué pasó con ustedes?

Eso no es verdad. A nosotros no nos han llamado. Incluso hemos ido al Minsa. Le dijimos al exministro [Víctor] Zamora, pero no nos hizo caso porque al costado estaban psiquiatras. Aquí hay un asunto mezquino de poder de parte de los psiquiatras que tampoco entienden esto que le digo. Ellos creen que nosotros les vamos a quitar su chamba, pero eso no tiene nada que ver. Es más, nosotros los respetamos. Pero, ¿sabe por qué el exministro Zamora no nos consideró?, porque así está la ley. Si usted no actúa de acuerdo a la ley, está actuando ilegalmente.

¿Y la ministra Mazzetti los ha recibido?

Hasta ahora nada. Ni el nuevo premier nos ha llamado. Nos deberían llamar. No a mí, pero sí a un grupo de psicólogos expertos en comportamientos, que el Perú sí tiene.

La gente no sabe que ustedes no son parte de los consensos que toma el Gobierno en materia de salud mental

Nada. Mire, le comento algo más para que entienda cuál es la posición de las autoridades en relación a los psicólogos. Se habla mucho del bullying pero, ¿hay alguna plaza en el Ministerio de Educación para psicólogos?, ninguna. Yo no entiendo por qué hablan de la psicología, pero hasta ahora no tenemos un sistema estructural de psicología. Ese es el nivel que tenemos. Lamentablemente, el presidente es ingeniero, pero no le asesoran bien. Tiene buenas intenciones, pero se meten los médicos (psiquiatras). Ellos están dirigidos a la atención de la enfermedad, los psicólogos se encargan de ver el comportamiento humano y los procesos mentales. Entonces, hay que llamar a los que se han formado en eso. Ninguna persona es más ni menos, pero ellos no sé qué piensan.

Se habla que los contagios se dan en las reuniones familiares, pero solo están utilizando la fuerza para castigar dichas conductas, su posición es atacar mediante estrategias de control del comportamiento

Usan la pandemia y el paradigma de la enfermedad, pero ¿cuándo van a invertir en la prevención? Me refiero a la prevención del comportamiento del contagio. Por ejemplo, la gente usa mal la mascarilla, eso es comportamiento. Hacen conducta temeraria y eso es riesgoso. Hay que trabajar en la conciencia de peligro, eso es un fenómeno psicológico. No es cuestión de decirle: “no salgas porque te vas a contagiar”. ¿Acaso si le dices a alguien que no coma ají porque le va a hacer mal, lo dejará de hacer? Faltan políticas que vayan directamente a modificar eso. Tenemos que generar políticas de transformación de hábitos, que es competencia de los psicólogos. Tú te contagias por tu comportamiento, no por el virus. El virus está ahí, si te cuidas no te va a pasar nada.

¿También tienen psicólogos contagiados?

Sí, también tenemos, pero no a nivel que los demás profesionales, pero sí tenemos porque muchos están en atención primaria. A la dirección de salud mental le corresponde las medidas preventivas, pero los contagios aumentan, eso demuestra incapacidad del señor Yuri Cutipé.

Para finalizar, ¿cree que hablar a cada rato de la vacuna y tratamiento genera mayor ansiedad en las personas?

Sí, hay gente que está presentando estrés aguda pensando en cuándo sale la vacuna. Al principio era terrible, la gente se ponía mal y nos llamaba de madrugada. Atendíamos muy noche o muy temprano. Luego bajó un poco, pero ahora de nuevo está activándose. Cada vez que sale en las noticias el rebote de las vacunas, se activa la gente. Hay cuadros de ansiedad y depresión en adultos.

¿Los adultos no la estamos pasando nada bien psicológicamente?

No, el porcentaje mayor está entre los de 20 y 30 y también, aunque un poco menos, entre los 30 y 40. En estos grupos se han presentado cuadros graves, incluso casos de personas que están por suicidarse. En algún momento el Colegio de Psicólogos va a tener que sacar toda esta información que estamos obteniendo.

¿Casos de posible suicidio debido al tema del confinamiento?

Sí, del confinamiento, ya que no ha habido una política de confinamiento. Así como se pretende preparar una política para los niños, también deben enfocarse en los adultos. Es más, quizá suene radical, pero creo que deberíamos empezar desde cero. Y rectificar todo aquello que hemos hecho. No solamente puedes decir que los confines, sin una política estructural del manejo de las emociones y los comportamientos. Lo han hecho a la chacra porque no han considerado a los psicólogos. Y eso se debe a que no saben, pero ese no es el problema porque si no sabes, llamas al que sabe.