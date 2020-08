Trabajadores de hospital en Arequipa protestaron por aumento de jornada laboral

Enfermeras y personal asistencial del hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, realizaron una movilización este lunes. Ellos se ubicaron dentro de las instalaciones del nosocomio para exigir la salida del director general, Richard Hernández, y mejoras laborales.

El personal de salud rechazó que su horario de trabajo se incremente a 12 horas. Dicho cambio fue propuesto por el Ministerio de Salud. “¡Urgente! ¡Cambio de jefatura”, gritaron en el acceso principal del establecimiento y luego se dirigieron a la sede de la Gerencia Regional de Salud.

Augusto Carrasco, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del Honorio Delgado, explicó que no se les está entregando implementos de calidad para protegerse del coronavirus. Además, indicó que si se aprueba la jornada de 12 horas estarían más expuestos a contagiarse. “Nosotros no nos oponemos a trabajar. Si se aplican las 12 horas vamos a estar más expuestos a pacientes contaminados y a una carga viral mayor; cuando la norma dice que no puede estar expuesto más de ocho horas”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente dijo que el aumento de la jornada laboral será analizado por el subgerente de Salud, Ismael Cornejo-Rosello, y el director del Honorio. Además, manifestó su discrepancia con este último y anunció que pedirán su retiro del cargo “por incapacidad”. “¡Queremos trabajar, sin riesgo a morir!”, reclamaron las profesionales.