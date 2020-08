A través de su cuenta de Twitter, una galena denunció la pérdida de su fiel compañero, un mínimo que salió por una de las ventanas de su casa, alrededor de las 6 de la mañana frente a la puerta 6 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Surquillo.

“Oreo se escapó por la ventana de mi casa. Siempre las tengo todas con seguro, pero esta no lo estaba. Me di cuenta cuando vi las huellas de sus patitas en el filo de la ventana”, dijo la doctora a La República.

Asimismo, manifestó que las características de la mascota son: color negro y tiene una mancha blanca en el pecho. Tiene ojos verdes y usa un collar del mismo color.

Según la médica, ella siempre saca a pasear al minino con su correa por los parques cercanos a su vivienda y no ha salido solo de casa desde que lo tiene consigo.

“Cuando se le llama por su nombre, él responde. Nunca se ha escapado de casa antes, recién me he mudado y él no conoce la zona”, señaló.

Además, sostuvo que ‘Oreo’ no solo es su compañero, sino que también es su gato terapéutico. Luego de afrontar una seria crisis de depresión, uno de sus médicos le sugirió que adquiriera a un animal para que pudiera ayudarla, es allí donde ‘Oreo’ llega a su vida.

“Él me ayuda con mi depresión es como un gato terapeútico. La verdad lo quiero encontrar, no puedo estar sin él. Estoy preocupada”, señaló.

Finalmente, comentó que se está dando una recompensa de 500 soles a la persona que encuentre al minino y se lo devuelva. Si tienes alguna información, comunícate a estos números: 971713942 / 989720072 o utilizar la cuenta de Twitter de Maye Nazario.

