Con el fin de hacer cumplir la cuarentena ordenada por el Gobierno nacional, un numeroso grupo de integrantes de las rondas campesinas urbanas de Chepén recorrieron las calles de diferentes zonas consideradas rojas por la Policía Nacional.

Arlex Guerrero Tejada, presidente de los ronderos, informó que se han organizado en dos grupos que patrullan de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 8 de la noche a 3 de la mañana, los días domingos de inmovilización total.

Señaló que sus tareas se abocan a cumplir que las personas no salgan de sus viviendas, que no se reúnan en la vía pública a consumir bebidas alcohólicas y que no organicen reuniones sociales, por estar prohibidas.

Para cumplir con el patrullaje se movilizan en motos lineales y vehículos conocidos como ‘Toritos', que les ayudan a ingresar a las zonas más alejadas y agrestes de la ciudad de Chepén.

En los operativos se han recuperado varias motocicletas reportadas en la Policía como robadas, ya que los conductores cuando ven a los ronderos optan por abandonar los vehículos y esconderse para no ser capturados, refirió Arles Guerrero.

Precisó que durante sus intervenciones también se han detenido a varios requisitoriados que vivían evadiendo a la justicia.

Aseguró que en sus rondas priorizan zonas peligrosas como Quesquén Terry, Lorenzo La Valle y la parte alta de Chepén, lugares donde pululan las cantinas clandestinas, “huecos” de venta de drogas y se esconden sujetos dedicados al sicariato.