Proyecto de ley del Congreso perjudicará a peruanos que no tienen energía en sus hogares

La Comision de Defensa del Consumidor del Congreso de la Republica viene discutiendo el Proyecto de Ley N° 5108/2020-CR que propone modificar el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas para reducir de 12 a 10 % la Tasa de Actualización utilizada para la fijación de tarifas eléctricas, este factor se aplica en las actividades eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución, siendo solo en está ultima actividad donde tiene un gran impacto en los ingresos que son destinados a la ejecución de sus inversiones.

La iniciativa legislativa según se plantea buscaría reducir las tarifas eléctricas, sin embargo, al ser la participación de la actividad de Distribución solo del 30% de la tarifa al usuario, estas reducciones equivaldrían a 1 o 2% del costo que hoy paga el mismo. Ante ello surgen las preguntas: ¿Es consistente reducir las tarifas eléctricas en 1 a 2% a costa de la inversión de las empresas Distribuidoras? ¿Comó se afectaría la sostenibilidad de las Distribuidoras Estatales cuyos recursos provienen de estos ingresos?.

Recordemos que las inversiones de las empresas Distribuidoras Estatales sirven para la ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, es decir, llevar energía eléctrica a las familias peruanas que aun no cuentan con este fundamental servicio público; así como mejorar la calidad de servicio para reducir interrupciones de servicio y reforzar su atención comercial.

De otra parte la mayoría de empresas de distribución eléctrica del país están en manos del Estado (En las regiones del norte del país tenemos a las empresa estatales Hidrandina, Electronorte y Electronosoeste), las misma que verán reducido aproximadamente en más del 30% sus inversiones.

“En estos momentos necesitamos empresas estatales fuertes no quebradas”, han expresado algunos Congresistas y estamos de acuerdo, no queremos empresas que no puedan dar mantenimiento a sus instalaciones, con frecuentes y duraderas interrupciones, sin poder atender por ejemplo las instalaciones de salud por COVID-19, el trabajo y la educación a distancia, entre otras.

Se espera que en los siguiente dias los Congresistas regionales defiendan opinen sobre este tema pues podria complicar el futuro y de muchos pueblos en el interior del país ademas de complicar la situación financiera de las empresas estatales quebradas perjudicando a los peruanos que aún no tengan luz ni acceso a ella.