Catharina Jetzinger Portal es una joven que necesitaba con urgencia una concentradora de oxígeno para su madre Martha Portal de Jerzonger, quien está infectada con la COVID-19.

Es así que el pasado sábado 15 de agosto, buscó por internet y encontró la página Praxair-Perú.com, quién le pidió 7.100 soles para hacer la entrega del pedido que hasta la fecha no ha llegado a su domicilio en Pachacamac.

La agraviada contó que se comunicó con un vendedor de nombre Antonio Molina Quispe, quien le envío la cotización con el logo de PRAXAIR, el ruc y el número de cuenta donde ella realizó la transferencia del monto solicitado por la concentradora de oxígeno.

La cuenta le pertenecería a Lizardo Tomas Llamoctanta Vásquez. Al notar que demoraban con la entrega, Catharina pidió el reembolso de su dinero. El supuesto representante de la empresa le pidió hablar por WhatsApp y le confirmó que le devolverían el efectivo en el transcurso del día. Sin embargo, el denunciado le envío una captura de un falso depósito, según la joven.

Nuevamente, Lizardo Llamoctanta se volvió a comunicar con Catharina y le dijo que el día lunes solucionaría dicho inconveniente. La sorpresa de la denunciante fue que esa transacción bancaria nunca llegó y decidió acudir a la División de Estafas de la Policía Nacional donde otras personas también denunciaron al mismo sujeto por el mismo motivo.

“Esta es la denuncia que acabo de presentar, es tanto contra la persona natural, en mi caso es Lizardo Tomas Llamoctanta Vásquez, es a la personas que yo le hice la transferencia,y ademas tambien he incluido a la empresa original Praxair, ya que si bien ha sacado un comunicado no ha hecho nada mas al respecto y la policia tambien considera que la empresa tiene que presentar su descargo... No solo me han estafado a mí, sino a otras personas el mismo día que me estafaron a mí. Yo espero que los culpables sean capturados de inmediato”, sostuvo Jetzinger Portal a RTV .

El caso está a cargo de la División de Investigación de Estafas y Otros Defraudaciones de la PNP. La policía estima también que se trataría de una banda delictiva organizada y que han incurrido en el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa.