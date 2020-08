Ante el incremento de casos positivos, la médica infectóloga e investigadora de la Universidad Cayetano Heredia, Camille Webb, recomendó evitar las reuniones familiares y sociales, debido a que son un fuerte foco infeccioso del nuevo coronavirus en Perú.

En ese sentido, reveló en qué fase de la enfermedad hay más riesgo de contagio. Según explicó, la primera semana es el periodo de mayor peligro.

“Los estudios están demostrando que el periodo en el que una persona infectada tiene más riesgo de contagiar a otros es en los primeros días en los que desarrolla síntomas o incluso en los dos días anteriores a desarrollar síntomas. Se recomienda de todas maneras un aislamiento de dos semanas y esto es por medidas de precaución y para tratar de evitar que sigan contagiando, pero probablemente la mayor contagiosidad es durante la primera semana”, reveló a Wapa.

Agregó que el principal método de contagio son las “gotitas respiratorias”. Según indicó son pequeñas, se emiten cuando se habla o tose y la mayoría de ellas no viajan más allá de 2 metros.

También aclaró que aquellos que no presentan síntomas de la COVID-19 también pueden contagiar. Explicó que existen dos grupos, los pre asintomáticos y los asintomáticos.

“Hay un grupo de personas que se llaman pre asintomáticas que son personas que van a desarrollar síntomas eventualmente pero que en el momento que se les estudia o que están contagiando la enfermedad todavía no tienen ningún síntoma, y este período de contagiosidad pre asintomático probablemente es de un par de días. Y luego hay otro grupo de personas que durante todo el curso de su infección no van a desarrollar ningún síntoma y ese es el grupo que se le llama verdaderamente asintomático. Cuando una persona está enferma o tiene síntomas suele quedarse en su casa y suele saber que se tiene que aislar, pero una persona asintomática en realidad sigue viviendo su día a día y siguiendo sus actividades, yendo a trabajar (...) entonces es una persona que puede haber tenido contacto y que tiene el virus en su cuerpo, pero no tiene cómo saberlo porque no presenta ningún síntoma, y puede interactuar con muchas otras personas y propagar el virus”, comentó Webb.

En ese sentido, la especialista recomendó no asistir a reuniones sociales, así como cumplir con los protocolos de bioseguridad.

