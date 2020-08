Joven que perdió a su padre por COVID-19 ahora busca cama UCI para su madre

Andra Portella Polo perdió a su papá hace poco más de dos semanas víctima de la COVID-19. La joven había buscado por todos los medios conseguir una cama UCI para el hombre de 61 años, pero fue imposible. Ahora ha empezado una nueva lucha para que su madre, quien también ha sido afectada por el virus, reciba ventilación asistida.

Un día después del entierro de Luis Portella Mariño, su esposa, Josefina Polo, se enteró que dio positivo para coronavirus. La prueba se la había tomado días antes al enterarse que su cónyuge se encontraba infectado.

Al principio no presentaba síntomas; no obstante, el 8 de agosto, el día de sus cumpleaños, su saturación bajó, por lo que su hija la llevó a una clínica para que la revisen. La tomografía confirmó que tenía los pulmones comprometidos y los médicos recomendaron hospitalizarla de emergencia, pero allí no se podía porque, según le dijeron, no tenían camas.

Debido a que cuenta con seguro de EsSalud, la mujer de 63 años fue llevada al Hospital Rebagliati, donde la internaron en una cama del séptimo piso. Allí, los médicos la monitorearon y le decían a la familia que estaba estable; sin embargo, hace poco le indicaron que necesitaba ventilación mecánica con urgencia, pues su saturación está en 75.

Andrea asegura que el estado de su mamá empeoró porque, debido a que estaba saturando bien, le bajaron la concentración del oxígeno a 50 a 45; sin embargo, su saturación bajó y “desde entonces no ha vuelto a subir, al contrario sigue bajando”. Además de COVID-19, la paciente sufre de la presión y tiene artritis reumatoide.

La joven cuenta que ha buscado en otros hospitales y hasta ha llamado a clínicas, pero en ningún lado le dan razón y en ocasiones ni le contestan.

También publicó su caso en redes sociales, pero hasta el momento no ha conseguido alguna. Asegura que, al igual que sucedió su padre, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) le ha solicitado los datos de su mamá, aunque sin brindarle alguna solución inmediata, que es lo requiere ahora.

Por favor mi mamá necesita cama UCI y ventilador con urgencia, por favor. Su estado es delicado. Por favor @EsSaludPeru ella está en el Rebagliati: Josefina Polo. Ayuda. @Minsa_Peru 🙏🏽 — la_portella (@la_portella) August 17, 2020

Si es que sabe de algún establecimiento médico en el que haya una cama UCI con ventilador mecánico disponible, puede comunicarse al 978 211 668, el número de Andrea Portella.