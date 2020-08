El Gobierno aplicará cercos perimétricos en barrios y entre las personas que hayan tenido contacto con infectados de la COVID-19 a fin de luchar contra la enfermedad. Así lo anunció el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña.

Según señaló, esta estrategia se habría aprobado luego de una conversación con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el último viernes 14 de agosto.

“De nada vale perseguir al ladrón que es el COVID con pruebas rápidas, hay que perseguirlos con las moleculares. Si persigues a ese individuo, ese no va a contagiar a su vecino, al trabajador, incluso a los lugares que circula, como hicieron en Corea del Sur. Allí detectaron a una persona y 2.000 contactos con pruebas moleculares. Hemos conversado anteayer con la ministra y eso va a ser aplicado a partir de esta nueva estrategia. Me parece una buena noticia para detectar a los focos rojos”, expresó Maguiña a Panorama.

En ese sentido, el infectólogo explicó cómo funciona este cerco y aclaró que no se podrá realizar a nivel de distritos. Esto debido a que no todas las jurisdicciones cuentan con las condiciones necesarias para que los pacientes no se vean afectados.

PUEDES VER Mascarillas también deben usarse en casa, recomendó el Colegio Médico del Perú

“Se cierra el barrio o la cuadra donde está la infección. Aíslas al paciente, le haces contacto con las pruebas a sus hijos, capaz hay contagios. (...) El cerco no es la totalidad, es imposible. Son lugares donde tengan las condiciones -según la municipalidad- de víveres, pacientes, la familia, todo integral, que es lo que no se ha hecho”, señaló.

Por otro lado, Maguiña anunció que el Colegio Médico intervendrá a las personas que recomienden el consumo del dióxido de cloro como una medicina para curar el coronavirus por el peligro que podría acarrear.

“No hay base científica, peor todavía es un riesgo tremendo; o sea, cómo puede atreverse una persona sin los estudios que demuestren el uso oral o enteral para tener la base científica [recomendar eso]. Lo he visto y me parece una barbaridad, el Colegio Médico va a intervenir, estamos para proteger vidas, no para causar daño”, enfatizó.