La pandemia ha ocasionado una crisis económica que ha dejado en situación de pobreza a miles de peruanos. Sin embargo, entre este desolador panorama está Zenaida Camavilca. Ella se organiza, junto a sus vecinos, para realizar una olla común que permite alimentar a 14 familias del cerro Buena Vista, ubicado en el asentamiento humano Gloria Grande de Ate Vitarte.

Según cuenta, ellos recolectan víveres, que luego son utilizados para cocinar el almuerzo a más de 30 personas.

“Algunos no trabajan o la ganancia no es igual como antes. Algunas mamás que trabajan haciendo limpieza en casas ya no están trabajando”, cuenta Zenaida.

Al igual que sus vecinos, su familia también se vio afectada económicamente. Su esposo, quien es el único sustento de ella y sus tres hijos, ha disminuido sus ingresos.

“Él trabaja en mototaxi y ya no saca lo mismo que antes, porque ahora ya no puede subir más pasajeros”, menciona a La República.

Según indica, su situación no es la peor, pues muy cerca tiene vecinos que no pueden ni siquiera salir a trabajar debido a que uno o más de ellos enfermaron. En ese sentido, la líder de esta iniciativa hace un llamado para continuar con esta solidaria acción en Ate Vitarte.

Ella pide víveres como; arroz, fideos, menestras, leche, carnes y otros insumos. Si usted desea colaborar no dude en comunicarse con Zenaida al 946 617 552.

