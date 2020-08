Arequipa: Jennifer Neira entregó mantas que fueron donadas a la Región

El panorama se va aclarando más entorno a la entrega de mantas térmicas realizado por Jennifer Neira, esposa del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, por sus siglas en inglés UNHCR, emitió este último sábado una nota de prensa donde indica que donó 850 mantas al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para ser distribuidas a peruanos, refugiados y migrantes, afectados por las bajas temperaturas.

El documento pone en claro que la entrega fue hecha a la entidad regional y no al Comité de Damas, que encabeza Neira.

Para el abogado especialista en administración pública, Juan Carlos Rebaza, el GRA al recibir la donación, hace de estos bienes parte de su patrimonio. Por lo tanto, le correspondía al mismo gobernador o al funcionario de la gerencia competente, repartir las piezas de abrigo. Cabe precisar que el comité no forma parte de la estructura orgánica de la institución.

¿Cuándo podría la institución, como el GRA, entregar el bien a una organización o un tercero para la distribución? Rebaza responde que solo si la entidad no cuenta con la logística necesaria para tal fin. Sin embargo, en el caso del GRA no se daría esta figura. Además, tendría que justificar en documento las razones por las que no se podía efectuar la entrega. Esta sería la primera observación.

La segunda, es la manera en que se entregó las mantas y que fue uno los principales cuestionamientos. Fueron repartidas a los beneficiarios en bolsas en las cuales estaba impreso el logo del Comité de Damas y líneas abajo el nombre de la esposa de la autoridad regional.

El especialista señala que, al poner el nombre, le adicionas una finalidad proselitista de una persona particular. De esa manera se deja de lado el principal objetivo que es cubrir la necesidad de la población.

Por todo ello, Rebaza señaló que “podría configurarse la figura de malversación”.

Respuesta

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional de Arequipa o de la misma Jennifer Neira.

La Republica llamó a la gerenta de Desarrollo Social, Lizbeth Pilco, pero no hubo respuesta. En una entrevista previa, sostuvo que ella asumió el cargo un día después de la mencionada entrega y que hasta el momento su despacho “no recepcionó donativos”.

Antecedentes y nuevas acciones

El consejero regional Harberth Zuñiga manifestó que esta semana formulará la denuncia ante el Ministerio Público, ya que no sería la primera vez que se cuestiona donativos hechos por el Comité de Damas.

“Ya habíamos advertido el comportamiento de la señora Jennifer Neira desde el año pasado. Lo habíamos dicho en más de una oportunidad al interior del consejo regional, del mal uso y abuso del manejo de las donaciones”, indicó.

A la par de la denuncia, solicitará un informe por parte de la oficina de administración y dará cuenta del hecho al órgano de control.