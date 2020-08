Tras una dura temporada por la ausencia de visitas durante la pandemia del coronavirus, el zoológico de Huachipa reabrió sus puertas desde el pasado 28 de julio con medidas de bioseguridad. Pese a su reapertura, el ingreso de personas no cubre el nuevo aforo del 50 %.

Pilar Martínez, jefa de prensa del zoológico, comenta: “No hay una gran concurrencia a pesar de que el aforo lo hemos reducido a la mitad. En estos primeros días tenemos una recepción del 35 %”. Sin embargo, afirma que ello les permite tener más espacios para el distanciamiento social.

El zoológico asume varias tareas para evitar contagios. Por un lado, se desinfectan los vehículos en donde llegan los visitantes. Por otro, se les toma la temperatura a las personas y se verifica el uso de mascarillas. Los menores de 14 años no tienen permitido el ingreso.

Una vez dentro del zoológico, los visitantes solo pueden ir en un único sentido, por lo que su recorrido demora alrededor de dos horas y media. Por el momento, el 90 % del establecimiento ha sido habilitado. Solo el auditorio y la granja interactiva no están funcionando.

Al inicio del trayecto, los visitantes pueden apreciar a los animales de la sabana africana, como la cebra y la jirafa. Seguidamente, verán los flamencos y los reptiles: anacondas, cocodrilos, caimanes, tortugas. Nutrias y lobos de mar también forman parte del espectáculo.

Hay 26 baños con puntos para el lavado de manos en todo el recorrido. Foto: Facebook Zoológico de Huachipa.

El horario de ingreso también ha variado. Antes del cierre de Huachipa, se daba atención entre las 9.00 y las 6.00 p. m., ahora solo opera hasta las 4.00 p. m. Además, se redujeron las cajas de pago de cuatro a dos, y estas funcionan con colas de un metro y medio de distancia.

Pero las personas no acuden siempre a adquirir boletos, ya que se creó un sistema de compras anticipadas vía internet. Con esta medida también se buscaba que las personas reserven el día en que iban a hacer su visita, pero luego no fue necesario porque las ventas no llegaron al 50 % del aforo.

“Tuvimos gran acogida de público. No nos hemos llenado los bolsillos, pero sí nos ha permitido afrontar una gran parte del presupuesto que tenemos. Aproximadamente, se gastan 500.000 soles para alimentar a los animales, entonces una parte de las entradas nos ha permitido afrontar eso”, explica Martínez.

Desde el cierre de las actividades en el zoológico en marzo pasado, el establecimiento atraviesa una difícil etapa por la falta de ingresos. Ante esta situación, muchas personas también mostraron su solidaridad y empezaron a donar a su cuenta bancaria.

Pese a estas complicaciones económicas, Huachipa también recibió una gran noticia desde los animales. En el mes de abril, una cría de oso hormiguero llegó al mundo. El pequeño ‘Iker', cuyo nombre significa “portador de buenas noticias”, se ha convertido en el símbolo de la resistencia ante esta pandemia.

“Él nació en abril, en plena pandemia, cuando las cosas se nos pusieron difíciles. Los trabajadores y la gerencia pusimos el hombro para salir adelante y pedir apoyo para afrontar todo. Imagínate, conseguir comida para casi 1.000 animales todos los días. Gracias a Dios los animales no sufrieron”, cuenta Martínez.

Cabe señalar que las visitas de personas con fines recreativos no son las únicas actividades que realiza Huachipa. Algunos animales, como los pingüinos, son trasladados a otros países con fines de investigación científica. Ello se realiza a través de intercambios con otras reservas.

“Hemos hecho intercambio con otros países y se han ido nuestros pingüinos a países tan lejanos como Dubai, China o México. Los monos blancos fueron intercambiados por pingüinos. También hemos tenido antílopes”, dice Martínez.

“Todo se ha paralizado, y por lo menos hasta fin de año no tenemos en la lista nada. No solamente nosotros. A nivel del mundo también está paralizado todo. Entonces esos intercambios no se hacen, pero anteriormente se hacían con toda la logística y las autorizaciones del caso”, agrega.

Rutas virtuales en el zoológico de Huachipa

Ahora que el zoológico está volviendo a su funcionamiento, todo parece indicar que los malos tiempos podrán superarse. Por el momento, el establecimiento también está comenzando con las rutas virtuales.

El zoológico de Huachipa planea llegar a los niños con transmisiones en vivo desde su página de Facebook. Si bien este 16 de agosto fue gratuito por el Día del Niño, posteriormente se podría empezar a cobrar por los recorridos virtuales, dependiendo de la demanda del público.

“La idea es que los niños también tengan el vínculo con la naturaleza, con los animales, y que se identifiquen, que sepan en qué condiciones están, cómo viven, qué comen o si están en condición vulnerables”, afirma Martínez.

Asimismo, la administración ha planificado que para el mes de septiembre habrá una exposición de dinosaurios mecánicos de ocho metros de altura. Esta exhibición continuará hasta el mes de diciembre de este año.