Roban motocicleta a motorizado en un car wash días después de haberla comprado en Los Olivos

Nelson Alejandro Gómez Cil es un joven de 26 años de edad que se compró una moto para trabajar de motorizado tras perder su empleo como proyectista en servicios generales. Él adquirió la moto de la marca Davest modelo deportivo, en color rojo, el 21 de julio en el local de la empresa, ubicado en la avenida La Marina.

El vehículo de dos ruedas está valorizado en 6.200 soles y fue financiado por un préstamo al que accedió Nelson Gómez. Sin embargo, el pasado viernes 14 de agosto, aproximadamente a las 8 de la mañana, se llevaron la moto del car wash Estadio ubicado en la cuadra 53 de la avenida Las Palmeras en Los Olivos. Cabe resaltar que el joven guardaba su motocicleta en el establecimiento antes mencionado.

Nelson tuvo acceso a las cámaras y se observa cómo un sujeto se la lleva empujándola. Metros más allá, aparece otra moto en la escena que facilita el traslado del vehículo hurtado. Todo esto en tan solo minutos. Además, indicó que quien saca la moto del local es Raúl Alejandro Calderón Moreno, trabajador del centro de lavado de vehículos.

“Yo guardaba mi moto en ese car wash. Pagaba tres soles diarios para que la guarden y luego al amanecer la recogía para ir a trabajar de motorizado. El viernes 14 de agosto, cuando fui no estaba la moto. Llamé a la dueña Rosa Poicon Jara y le conté lo que había pasado, ella me dijo que no sabía nada y luego me dijo que yo me había autorrobado la moto y que me denunciaría por difamación”, contó acongojado Nestor.

La investigación se encuentra a cargo de la Deprove Lima Norte, que viene recabando más información para hallar el paradero del vehículo y un posible rescate para su recuperación.