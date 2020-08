Puno vive los momentos más críticos en la lucha contra la pandemia. Las autoridades sanitarias de la región admiten que no hay oxígeno ni espacio para hospitalizar a pacientes críticos, que necesitan soporte ventilatorio o hasta UCI. Todos los espacios están ocupados.

Asimismo, el gobernador regional de Puno, Agustín Luque, precisó que la crisis en el principal centro de salud de la localidad, el Hospital Regional Núñez Butrón, fue de tal magnitud que cuando el director y los directivos se contagiaron de coronavirus, las autoridades no pudieron conseguir reemplazos.

Debido a esta situación tan crítica, el único centro de salud Covid que está funcionando en Puno es el de EsSalud.

“El gobernador más temprano nos contó que todos sus directivos en el hospital regional habían tenido covid y que no habían podido conseguir reemplazos, estuvieron como dos semanas sin atender ¿todo se acumuló aquí? Nosotros hemos sido una contención importante, nos debemos a los asegurados pero hemos atendido otros pacientes también, ha sido terrible pero estamos saliendo y estamos afrontando esta situación”, señala a Cuarto Poder, el médico Juan Carlos Mendoza, gerente de la Red EsSalud Puno.

“El 75% del Hospital Regional es COVID-19, tenemos de 65 camas ya instaladas, todas están llenas… estamos ampliando la semana que viene debe estar instalando el hospi t al blanco 50 camas más...”, añade.

Según explica, las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos también están ocupadas. No se dan abasto.

Ante la crisis que vive la región, los ministros llegaron para brindar soporte. Y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también estuvo en la zona cuyo alcalde pidió declaren en estado de catástrofe.

“¿Por qué nuestros resultados son tan malos? Porque hemos tenido… ustedes creen que el caos solo ha afectado a la población, el caos también nos ha afectado a nosotros. El sistema. En el Minsa hemos tenido una disminución de casi el 50 % del personal. (...) Pero somos unos de los peores en el mundo, ¿por qué? Perdón, pero recuerden hemos sido los mejores en iniciar los esfuerzos… pero no tuvo el impacto que deseábamos… No ha tenido el impacto… Y ha sido un enorme sacrificio económico… Ha sido un enorme sacrificio, pero hubiera sido peor sino hubiéramos hecho nada… peor, medio millón de fallecidos mínimo hubiéramos tenido sino hubiéramos hecho nada… con la economía destrozada... y ahí si no hubiéramos tenido tiempo ni siquiera de hacer nada, se nos hubiera acabado el país”, señaló la titular del sector Salud desde Puno.