Ministra llama a Tacna a unidad para enfrentar crisis

La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, llegó ayer a Tacna y trajo consigo una tonelada y media de materiales e insumos para la prevención y atención de casos COVID-19. Arribó a las 10 horas al aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa.

Entre el material llegado desde Lima están concentradores, nebulizadores, oxímetros de pulso, termómetros, tablets y mascarillas comunitarias. El director regional de Salud, Juan Cánepa Izaga, recibió la ayuda y anunció su distribución.

Sasieta trató de dar un mensaje de unidad y calma. En sus declaraciones a la prensa fue muy enfática en recomendar a la población no salir de sus casas a eventos sociales.

En la ciudad de Tacna la mayoría de personas que rompen su aislamiento, lo hacen por necesidad de trabajo. El 70% de la población económicamente activa antes de la pandemia estaba en el sector informal y hoy está en las calles en el comercio informal.

“Como ustedes han visto ha bajado considerablemente (las cifras de casos COVID) gracias a la participación de la población y autoridades”, declaró Sasieta al ser consultada sobre qué opina de la situación epidemiológica de la pandemia en la región de Tacna. De inmediato fue corregida por los periodistas quienes le señalaron que un día antes se reportaron 17 muertes por COVID-19.

La ministra se reunió con el gobernador Juan Tonconi Quispe y visitó el hospital Covid que construye. Se le reiteró el pedido para la contratación de más personal médico. Ella invitó a los profesionales de la salud a aceptar trabajar en Tacna. Los usuarios en las redes sociales pedían que la ministra visite los hospitales y confirme la situación de los pacientes internados. También se exigía que Tacna sea declarada en situación de emergencia.

“Que vaya a ver el Hospital de EsSalud en Calana cómo se tiene a los pacientes que duermen en silla de ruedas con una frazada , porque no hay camas, igual en las postas que no quieren atender porque dicen que no hay doctores”, decían los comentarios.

La Dirección Regional de Salud reportó ayer el fallecimiento de 08 personas, sumándose así 245 pérdidas por la pandemia. Son en total 6 722 casos positivos de coronavirus con 2 609 pacientes dados de alta.

Gobernador: Hospital COVID será entregado este lunes

El gobernador regional Juan Tonconi Quispe, declaró ayer que este lunes se entregaría 1 282 metros cuadrados del hospital COVID a la Dirección Regional de Salud. Esta institución podrá poner en funcionamiento el área de hospitalización.

La obra, que inició con 35 millones de soles de presupuesto, aún no ha sido acabada al 100%. Tonconi no dio detalles sobre en cuánto exactamente se había incrementado el monto inicial, pero advirtió que por ahora la infraestructura solo será usada para casos leves.

Se estima que el presupuesto de la obra ha llegado a los S/ 42 millones por modificaciones en el expediente. Ayer el comité de recepción del proyecto firmó un acta de entrega.