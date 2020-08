Ragi Y. Burhum lleva cuatro meses insistiendo en que para enfrentar la pandemia urge el rastreo de contactos de los infectados de COVID-19 y que los datos del Gobierno acerca del avance del virus deben ser detallados y abiertos al público, pero nada de eso se cumple. A estas alturas, sostiene, repetir la medida del confinamiento total de los domingos es redundante.

En mayo planteó la estrategia del “Huayno”: endurecer la cuarentena donde el coronavirus crezca, y flexibilizarlo donde la infección se reduzca. En base a ello, ¿qué piensa de las cuarentenas focalizadas del Gobierno?

Los indicadores que presentamos con el “Huayno”, el semáforo epidemiológico y la carta abierta a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, todavía no se implementan. Las decisiones que se toman para poner a una región en cuarentena aún no son transparentes.

¿Por qué?

Antes se publicaban los datos abiertos y limitados de la pandemia. Pero desde que entró Mazzetti son cada cinco o seis días. No es una estrategia focalizada lo que están haciendo. Desde que se abrió la cuarentena, los valores subieron y se piensa que cerrando los domingos se reducirá el efecto.

Varios expertos señalan que esto generará mayores aglomeraciones los días restantes de la semana.

Un solo día de cuarentena ya no es una posibilidad con los números que tenemos. Se necesita otra estrategia. En el momento que plantearon eso debió haber una evidencia basada en la cuarentena generalizada. Y lo que vimos en esa cuarentena era que reducir la cantidad de tiempo genera aglomeraciones. ¿Qué se está haciendo distinto para que eso no suceda? Para mí no tiene sentido porque eso no va a detener el crecimiento del virus. Si esa estrategia es en Lima no habrá diferencia en el rango.

Hablando de focalización, el presidente declaró en confinamiento cinco regiones y 34 provincias. ¿Qué otras zonas, calcula, deben sumarse a esta medida?

Tacna, Madre de Dios, Moquegua, Jaén en Cajamarca, Villa El Salvador y La Victoria, en Lima, y el Callao. Los registros dicen que están demasiado mal.

Interpreto que considera que esa decisión ya debió tomarse hace tiempo en Lima.

Lima ya debió tener cercos epidemiológicos y focalizados. Si no hacemos eso, los valores suben y vamos a tener más cuarentena. Hay un deseo irracional en las autoridades que no está basado en la ciencia, y no aplican una estrategia radicalmente distinta.

PUEDES VER Estos son los horarios de transporte urbano y Metro de Lima para domingos de inmovilización social

Ya que menciona la capital, ¿basta con encerrar a las personas y darles bonos?

Ya son grandes cantidades de dinero y es un costo alto para el Gobierno. Son sus decisiones. Pero si en esta zona vamos a tener que cerrar, ¿cuál es el paquete de soporte que le vamos a dar? Si cierras San Juan de Lurigancho, obviamente tienes que tener un paquete económico para cerrarlo. Sin embargo, han anunciado un soporte generalizado para lo que se supone es una estrategia focalizada. Hay gente que se va a molestar con lo que digo, pero si la cuarentena es focalizada, tienes que tener un soporte focalizado.

¿Además de Villa El Salvador y La Victoria, que otros distritos de Lima Metropolitana deberían entrar en confinamiento focalizado?

Cuando haces un cerco epidemiológico tienes que cerrar esa zona. Y si la mayoría de distritos de Lima están en rojo, ¿qué es lo que harías? Es lógica la decisión.

PUEDES VER Pase laboral y vehicular: solicita el nuevo salvaconducto para transitar en toque de queda

En junio presentó un mapa del Perú con semáforos para detectar las zonas en rojo (con mayores infecciones de COVID-19). ¿El Gobierno las tomó en cuenta?

De mi propio bolsillo he donado el software de rastreo de contactos a “Perú en tus manos” a un costo personal y ahí está. No se sabe nada...

Que frustrante.

Obviamente, el aplicativo “Perú en tus manos” ha pasado de la PCM al Ministerio de Salud (Minsa). La entregué, creo, en la gestión del exministro Víctor Zamora.

PUEDES VER Ensayos clínicos de nueva vacuna iniciarán en Perú en unas semanas

Y esa aplicación iba a servir para rastrear contactos de los contagiados. Sin eso, es imposible frenar el virus.

Todavía sigo esperando eso. Espero que no tomen decisiones de la pandemia basadas en política, espero que entiendan que existen más comunidades que quieren que ella (la ministra Mazzetti) tenga éxito. Si ella lo tiene, todos los peruanos lo tendremos. Pero la respuesta que tenemos de ese lado son menos datos y no permiten ayudar a las deficiencias. Todos los peruanos estamos pagando el precio de no tener indicadores transparentes del virus.

En la carta que le envió a la ministra Mazzetti el 16 de julio, le pidió que aplique el contact tracing (rastreo de los contactos de los positivos), ¿le llegó a responder?

Hasta ahora no.

PUEDES VER Solicitan a Walter Martos reevaluar inmovilización social los domingos en Loreto

A estas alturas, con más de medio millón de contagiados y 25 mil muertos, ¿es factible el contact tracing?

Lo que tienes que hacer para que tengas efectos positivos es primero bajar esos valores (del virus). Solo veo dos opciones para salir de esto con los números que tenemos: un cambio radical de estrategia o una cuarentena de quince días en la provincia de Lima y luego contact tracing agresivo. Pero contact tracing sin cuarentena no sirve. Van de la mano, si tú haces solo uno es peor todavía porque solo estás retrocediendo.

Veo que ya no tiene el optimismo de antes.

Es un clima de resignación ahora. Como los casos están subiendo, lamentablemente habrá un baldazo de agua fría. Lo que pasa es que hemos sufrido bastante y estamos entre los peores del mundo por cantidad de muertos. A mí me encantaría ver que tenemos una estrategia focalizada, pero lo que hacen es predecible y vamos a tener compatriotas que van a morir por este desorden.

Cuando se levantó la cuarentena a inicios de julio, ¿pensó que sería así el repunte del coronavirus o estamos en un peor escenario?

Estaba claro que iba a ser de la manera que es ahora. Y está claro que va a ser un problema grave el próximo mes. No hay que ser genio para saber lo que va a pasar. Tú miras la tendencia. Pero aquí es como que toman una pastilla para bajar de peso, pero siguen comiendo grandes porciones para engordar.

¿Qué nos queda? ¿La inmunidad de rebaño?

Yo pienso que hay mucha gente que desea que esto acabe y tienen esperanza en que la inmunidad de rebaño sea la solución, pero basado en otros estudios, esta inmunidad solo duraría dos meses.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.