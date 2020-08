Ni el riesgo de contagio por coronavirus ni las sanciones por incumplir las nuevas medidas de inmovilización social son impedimento para que cientos de personas se sigan reuniendo en locales clandestinos pese a la grave situación por la que atraviesa el país debido a la pandemia.

Esta vez, más de 90 personas fueron intervenidas en una discoteca de la zona Praderas de Motocros, en Manchay, donde se celebraba el aniversario de una orquesta musical.

PUEDES VER SJL: fiesta en Jicamarca finaliza con 90 detenidos

Entre los infractores se encontraba un sujeto en estado de ebriedad que intentó justificar su accionar ante los medios de comunicación.

“Doy mi cara. Yo Giancarlo Cruz Neyra, soy del Paraíso, en La Molina, bien piola. No me arrepiento porque estoy borracho”, dijo a América Noticias.

Asimismo, el hombre acusó a los policías de haberlo agredido y de quitarle su mascarilla, según aseguró, exponiéndolo a enfermar de la COVID-19.

PUEDES VER Lambayeque: familia celebra quinceañero y la Policía los interviene

“Me han quitado mi morral con la mascarilla y todo. Si me muero es por ellos. (...) Me han pateado, si hoy día me enfermo y llegó al hospital es por ellos”, agregó.

Pero no fue el único en justificarse. Uno de los integrantes de la orquesta La nueva imagen aseguró que hicieron la presentación porque necesitaban trabajar. “Tenemos que buscárnosla”, dijo.

Contó que no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del Ministerio de Cultura u otra institución del Estado y en este tiempo no han tenido fuentes de ingreso tras suspenderse todas sus presentaciones.

En total, la Policía Nacional intervino a 92 personas, 38 mujeres y 54 hombres, quienes fueron conducidos a la comisaría de Manchay, donde se les colocó la multa correspondiente.

En el operativo también participaron agentes del Ejército y fiscalizadores de la Municipalidad de Pachacámac, quienes incautaron 145 cajas de cervezas y procedieron con la clausura de la discoteca, la cual no contaba con licencia de funcionamiento.