¿Cómo estás Arequipa?

Patricio Quintanilla Paulet

Rector de la Universidad La Salle

La verdad, estoy muy mal. Es mi cumpleaños 480 y esperaba celebrarlo en grande, pero la situación está muy complicada; mis hijos están enfermos y muriendo y la situación económica es muy grave.

La pandemia que afecta a todo el globo, nos está atacando con mucha fuerza y no tenemos capacidad para atender a todos los enfermos, con las condiciones adecuadas. He recibido apoyo del gobierno nacional y de empresas privadas, que agradezco, pero no es suficiente. El daño es mucho mayor. Me siento decepcionada, porque la principal causa es la irresponsabilidad de mis habitantes, que no respetan las normas establecidas, lo que aumenta el contagio. Lo peor es que los más afectados son los adultos mayores, muchas veces por culpa de familiares, que con buena intención los visitan, pero les llevan el virus.

Como consecuencia de la pandemia, la economía está casi paralizada; para evitar el contagio muchas actividades no están autorizadas de funcionar, lo que ha tenido como grave consecuencia el desempleo y pérdida de ingresos de nuestros ciudadanos.

Entre los más afectados están el turismo y la gastronomía, tan importantes para nosotros, al igual que muchísimos pequeños negocios que se encuentran paralizados, y trabajadores independientes de diversas actividades. En este momento no es tan relevante si son formales o no, lo único que importa es que generen trabajo e ingreso.

Las microempresas son las más dañadas por la pandemia; el Estado está creando programas de apoyo para ellas, pero todos mis ciudadanos pueden y deben apoyarlas, comprando a las microempresas en lugar de las grandes cadenas de supermercados o en las farmacias oligopólicas.

Esperanza

En un futuro cercano, tendremos la fuerza y el tesón para superar las dificultades y veremos como las condiciones regresan a la normalidad y volveremos todos a vivir tranquilos con el desarrollo logrado antes de la pandemia. El antiguo dicho “no en vano se nace al pie de un volcán”, es vigente para mis hijos naturales y adoptados.

Arequipa, 15 de agosto de 2020.