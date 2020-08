Arzobispo de Lima sobre falta de oxígeno: “La salud se ha convertido en un negocio permanente”

“No es posible que haya una concentración tan grande entre poca gente de un bien que es para todos, inclusive cuando alguien quiere resolver el problema, hay una serie de impedimentos burocráticos”, dijo el Monseñor Carlos Castillo durante su homilía en la Catedral de Lima.

De esta manera, el representante del Arzobispado de Lima describe la realidad que muchos peruanos y peruanas deben atravesar para conseguir un balón de oxígeno. Un insumo esencial para el tratamiento del nuevo coronavirus en Perú.

Además indicó que las actitudes “individualistas y egoístas” que vienen determinando muchas de las decisiones que se toman actualmente, son las que nos han colocado en esta situación. “Se han metido en nuestra tradición de los últimos años, por ejemplo, si tengo el oligopolio del oxígeno, entonces no cambio nada, al contrario, gano un montón de plata y me enriquezco a costa de los demás, no importa que la gente sufra. Esa es una costumbre que se ha metido, es una ideología, y la salud se ha convertido en un negocio permanente”, dijo el prelado.

“No basta con que el Estado ‘papá’ haga todo, la sociedad civil, las organizaciones y los comedores populares, la gente que tiene condiciones económicas, todos tenemos que ayudarnos e invertir. Estamos en un extremo de sufrimiento, y nuestra religión y nuestra fe son para enfrentar los sufrimientos, para resucitar al Perú, y eso requiere de todos nosotros inteligencia”, prosiguió.

Finalmente, hizo una reflexión sobre nuestra responsabilidad como sociedad frente al contexto que actualmente vivimos.