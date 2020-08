Arequipa: 73 % policías que trabajaron en 14 comisarías no pasaron por prueba rápida del coronavirus

De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, 754 de los 1.038 policías que laboraron en 14 comisarías de Arequipa no pasaron por las pruebas rápidas de descarte de coronavirus, es decir, el 73%.

El operativo de la entidad de control se realizó entre mayo y junio, meses en los cuales se realizaron inspecciones a las 14 dependencias policiales.

PUEDES VER: En Arequipa está habilitado el servicio delivery de restaurantes para los días domingos

Hasta el 5 de junio, la prueba serológica solo se aplicó a 284 miembros de la Policía Nacional, es decir al 27% de los más de mil agentes. De este grupo, 45 resultaron positivos a la enfermedad.

El ente de control sostiene en su informe, que esta situación no facilitó el monitoreo, vigilancia y toma de decisiones respecto al impacto de la enfermedad.

Hace referencia que tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están incluidos en el grupo de trabajadores con riesgo de exposición a la COVID-19. Esto en base a la Resolución 239-2020 del Ministerio de Salud (MINSA). Por ello, era necesario que los efectivos pasen por pruebas rápidas de manera periódica.

Sobre mascarillas

En este informe, también se da detalles acerca de las mascarillas que fueron entregadas al personal policial. Tras la visita a las 14 comisarías, se identificó que en ninguna se distribuyeron respiradores N 95. Solo fueron mascarillas simples, que fueron entregadas a 12 de las 14 dependencias.

Además, en nueve comisarías se verificó que los documentos que sustentaron el ingreso de implementos de protección no se precisaban las características técnicas. Mientras que en todas, se identificaron que no había adecuadas condiciones de almacenamiento de los implementos. No había anaqueles, estantes, lo que hacía que los productos estén expuestos a la contaminación, polvo, entre otros factores.