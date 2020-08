Anuncian nueva edición del Premio de Lógica Francisco Miró Quesada Cantuarias

Con el fin de promover futuras investigaciones, la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica (SPEL), en colaboración con la Logica Universalis Association (LUA), anunció una nueva edición del prestigioso Premio de Lógica Francisco Miró Quesada Cantuarias.

Los organizadores precisaron que el mencionado galardón se otorgará al mejor artículo inédito, de 6 mil palabras, escrito en cualquier área de la lógica; como lógica proposicional, álgebra lógica, teoría de modelos, lógica aplicada, lógica informal; así como teoría de la argumentación, lógicas no clásicas, lógica de la ciencia, filosofía de la lógica, entre otras.

Este premio, otorgado cada tres años, es parte del proyecto “A Prize of Logic in Every Country de la LUA” y está dedicado a la memoria de Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918-2019), quien fuera el más importante lógico peruano.

Los concursantes deben presentar el ensayo en castellano o en inglés. El premio financiará la participación del ganador en el congreso UNILOG 2021 (Creta, Grecia) y la publicación del artículo en la revista Logica Universalis, indexada en Scopus.

La propuesta ganadora también competirá en el Universal Logic Prize contra los artículos ganadores de los premios de lógica regionales promovidos del proyecto “A Prize of Logic in Every Country”, de la Logica Universalis Association.

Además, los autores del artículo ganador y de otros seleccionados serán invitados a presentarse en el primer evento de la SPEL por el Día Mundial de la Lógica, el 14 de enero de 2021.

La fecha límite para enviar los trabajos es el domingo 1 de noviembre de 2020. En tanto, los resultados se conocerán a fines de ese mes.

Para mayor información puede visitar la página web de la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica (SPEL) https://spel.org.pe/.