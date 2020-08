Alcalde de Trujillo afirma que exoneración de papeletas a transportistas está en evaluación

Coronavirus en Perú. Una reciente reunión entre la comuna provincial de Trujillo y dirigentes transportistas, abordó la posibilidad de evaluar la exoneración o reducción de las papeletas impuestas durante el período de pandemia de la COVID-19, como un pedido expreso de los gremios del sector para afrontar la crisis económica.

“No hemos dicho que habrá amnistía. Se trata de un pedido que hicieron nuestros amigos transportistas en una reunión; y los funcionarios nos hemos comprometido a evaluar estas sanciones de manera particular, porque cada caso es distinto”, aclaró el alcalde Ruiz Vega en declaraciones brindadas a los periodistas.

PUEDES VER 3.000 nuevos militantes espera afiliar APRA en La Libertad

En ese sentido, el gerente de Transportes, Salomón Espino Guerrero, anunció que el tema iba a ser “evaluado de forma técnica y legal, a efectos de que no golpee a la economía de la provincia, y no se beneficie a infractores que no han tenido un buen comportamiento”.

Aún con todo, se expresó que el plazo de evaluación propuesto sería de quince días, a fin de que las gerencias involucradas emitan sus informes, y se determine la posibilidad de dejar sin efecto las sanciones impuestas. Estas declaraciones fueron dadas, luego que el burgomaestre trujillano visitara el depósito municipal situado junto al Terrapuerto Terrestre de Trujillo, donde existen un total de 1050 vehículos internados; de los cuales 700 son motos lineales y mototaxis.

PUEDES VER Investigan desaparición de pruebas rápidas en Municipalidad de Trujillo

El alcalde señaló que se reunirá con los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), para conocer la situación legal en la que se encuentran dichas unidades, a fin de evitar el colapso de este inmueble municipal.