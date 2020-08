El último 9 de agosto de 2020, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llevó a cabo la primera fecha del simulacro virtual UNMSM, una evaluación multitudinaria para los miles de estudiantes que no pudieron postular al examen de admisión de inicios de marzo.

Más de 9.700 jóvenes de todo el país rindieron por primera vez una prueba de este tipo de manera remota. Ahora, una semana después, este domingo 16 de agosto de 2020, corresponderá la segunda y última fecha.

Conoce más detalles de este test virtual en la siguiente nota, a fin de que rindas el simulacro de la mejor manera.

Este examen de admisión tuvo que ser suspendido a inicios de marzo para sus 61 carreras profesionales a causa del coronavirus. Sin embargo, la Decana de América pensó en el gran número de postulantes y con el fin de adaptarse a los tiempos de pandemia propusieron esta alternativa.

Esta segunda etapa del simulacro virtual solamente lo rendirán los postulantes a Ingeniería, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, tendrá varias características y modalidades parecidas a la realizada en la primera fecha. En esta ocasión, el examen será de una hora y consistirá en 30 preguntas: 10 de habilidades verbales, 15 de razonamiento lógico matemático y 5 de inglés.

Con respecto al horario, la prueba comenzará a las 9.00 a.m., pero las personas podrán ingresar a la plataforma desde las 7.45 a.m. hasta las 8.40 a.m. Cabe mencionar que cada aula virtual será supervisada por miembros de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.

Más de 9.000 alumnos rinden simulacro de admisión virtual para San Marcos | Créditos: FB Admisión UNMSM

¿Cuándo es el simulacro de San Marcos 2020?

Este simulacro virtual UNMSM se realiza en dos jornadas, la primera se dio el pasado 9 de agosto con 9.784 estudiantes; mientras que la segunda fecha se realizará mañana 16 de agosto. Estas pruebas correspondían al Examen de Admisión 2020-II que se iba a hacer en el mes de marzo, pero se canceló por la emergencia sanitaria por culpa de la COVID-19.

¿Qué carreras hay en la San Marcos?

Con respecto a la universidad, la San Marcos tiene 66 carreras profesionales, correspondiente a distintas áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

¿Qué tengo que llevar para el simulacro de San Marcos?

Los estudiantes que darán el simulacro virtual de la UNMSM deberán utilizar su DNI en lugar del código de postulante. Asimismo, es obligatorio tener un equipo con cámara y micrófono operativos. Con respecto a las preguntas, se permitirá utilizar papel y lápiz o lapicero para resolverlas. En caso no se tengan estos objetos no podrán rendir el examen.

Simulacro San Marcos resultados

Si rendiste el el simulacro virtual San Marcos en la primera jornada, puedes revisar hoy mismo los resultados y puntajes por medio de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.

Para acceder a esta información, solo deberás ingresar a través del siguiente enlace. Los estudiantes deben color su usuario y contraseña para ver cuál fue su resultado y la cantidad de puntos que hicieron en la prueba.