Creador de Coquito cumple 94 años en medio de la pandemia por la COVID-19

Everardo Zapata Santillana, creador de Coquito, el libro que ha enseñado a leer a más de 40 millones de peruanos, celebra hoy sábado 15 de agosto su cumpleaños número 94 en medio de la pandemia por la COVID-19.

A raíz de esta fecha, el premiado profesor le concedió una entrevista al diario Trome donde contó que festejará su cumpleaños desde Arequipa a través de la plataforma de Zoom, ya que tres de sus cinco hijos se encuentran en Estados Unidos.

“Después de muchos años será una celebración distinta por la pandemia. Vamos a estar alejados físicamente, pero para cubrir ese vacío, aprovechando la tecnología, nos juntaremos por Zoom”, detalló el amauta.

Él es consciente que pertenece a ‘población en riesgo’, por ello, prefiere quedarse en su casa de Arequipa junto a su esposa, con quien ya lleva mas de 60 años de casado. En ese sentido, su hija es quien realiza todas las diligencias desde hace más de 4 meses.

“Hay que respetar lo que recomienda el Gobierno, porque a mi edad, si me agarra el virus, creo que no la cuento. Mi familia también lo sabe y no me deja salir para nada”, comentó a Trome.

Ya cerca de cumplir los cien años, Zapata Santillana señaló que no le teme a la muerte, pero que sí le preocupan las consecuencias que pueda tener la pandemia del coronavirus en el mundo.

“He cumplido mi misión en la tierra. Como dijo el poeta cubano José Martí: ‘Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro'. Ya hice las tres y estoy más que satisfecho.” sostuvo el maestro.