Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ejecutivo mencionaran que el protector facial tendría un uso obligatorio en el transporte público, muchos transportistas aún permiten que pasajeros suban sin su implemento de bioseguridad, e incluso, no respetan el aforo permitido.

Usuarios de varios rutas de Lima manifestaron a RPP que las empresas de transporte estarían incumpliendo la normativa y afectando a la población en el crecimiento de nuevos focos de contagios por coronavirus.

“No respetan las normas de bioseguridad. Incluso, el mismo cobrador en vez de llevar en forma adecuada el protector facial, lo lleva en la parte posterior, levantado. Eso ocurre casi todas las noches”, precisó una de las denunciantes, quien asegura que todos ingresan sin importar si llevan el implemento de bioseguridad.

También comentó que los usuarios no suelen usarlos o si los usan, se los quitan dentro del transporte urbano. Estos casos son repetitivos en horas de la noche, ya que no hay personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en los paraderos.

¿Cuánto es la multa al conductor por llevar pasajeros sin protector facial?

Si el conductor del transporte público permite que un pasajero suba sin protector facial, este tendrá una multa que asciende a S/ 430 e implica la retención de la licencia de conducir del transportista.

No solo ello, las empresas de transporte podrían ser sancionadas con S/ 2.150 si llevan más pasajeros que la cantidad de asientos señalada en su tarjeta de identidad vehicular o si los lleva parados.

¿Hay multa al pasajero por no usar protector facial?

Según el Decreto Supremo 016-2020-MTC, el pasajero no obtendrá una multa por no usar el protector facial; sin embargo, será retirado del transporte público por incumplir la norma. “Vamos a tener que bajarlos de las unidades y no podrán abordar otro bus”, indicó el director de Fiscalización y Sanción de la ATU.

