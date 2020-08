Jorge Muñoz en contra de toque de queda los domingos: “No es una mejor medida”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, se pronunció este último viernes sobre las últimas medidas tomadas por el Gobierno para frenar el avance de casos de coronavirus en Perú. Por ello, mencionó que el toque de queda total los días domingos no fue la mejor decisión y hubiera sido preferible los cercos epidemiológicos.

El burgomaestre sostuvo su posición, ya que considera que existen otras acciones que podrían ser mejores ante este nuevo ascenso en las cifras. “Yo creo que no es una mejor medida, yo creo que la mejor medida es hacer cercos epidemiológicos que son importantes, ahí aumentar los que son pruebas moleculares”, manifestó en RPP.

Por otro lado, indicó que el virus no se detendría así sea lunes o martes o domingos, e incluso, ahora las personas aprovecharán en realizar reuniones un día antes y podría ocasionar mayor aglomeración.

“Lo que va a pasar en relación con el tema de los domingos, es que las cosas se van a adelantar. El sábado va a ser una suerte de domingo chico. Van a hacer que las reuniones se den, la gente va a estar y algunos comenzarán el sábado y terminarán el domingo”, señaló.

También, Muñoz aseguró que no hubo una coordinación previa con él ni se le consultó su opinión acerca de las nuevas medidas en el Decreto Supremo. “No hubo ninguna coordinación (conmigo), ha sido una decisión unilateral y, además, una cosa que yo me he preguntado es que, si el virus contagia más los domingos que los jueves, los martes o los lunes. Si eso pasase a una evidencia numérica, yo lo entendería, pero no la hay y eso es algo que ha tenido que ponerse en la mesa”, detalló.

La autoridad de Lima expresó cómo deberían realizarse los cercos epidemiológicos. “Ahí donde sean los cercos tienen que haber pruebas que sean moleculares y hacer la trazabilidad para saber exactamente qué ha pasado, quién los ha contagiado o quiénes son las personas que tienen una posibilidad de situación de riesgo y ahí hacer el ataque”, precisó.

Por último, apoyó el cambio de pruebas rápidas a moleculares con la nueva ministra Pilar Mazzetti. “Ya la visión de la titular de Salud está cambiando, el exministro Zamora puso mucho énfasis en las pruebas rápidas, pero Mazzetti le está dando más énfasis en las moleculares”, dijo.

