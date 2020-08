Medallista de Lima 2019 se pronuncia tras ser acusada de incurrir en prácticas racistas [VIDEO]

La surfista peruana Vania Torres Olivieri, representante de nuestro país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue acusada de incurrir en presuntos actos racistas luego de parodiar a una mujer de rasgos andinos para demostrar la efectividad de un producto de limpieza facial, a través de su cuenta personal de Instagram.

Vania Torres y su personaje de mujer andina preparado para un taller de teatro. (Foto: Instagram)

La también influencer Vania Torres Olivieri publicó la noche del último jueves una serie de stories de Instagram en las que mostraba el resultado de su caracterización como una mujer de procedencia andina, realizado para un taller de teatro. Acto seguido, recuperaba la limpieza de su rostro con paños desmaquillantes.

PUEDES VER El cabello afro, un símbolo de lucha y resistencia contra el racismo para las mujeres afrodescendientes

Usuarios de las redes sociales criticaron que su interpretación pasara al terreno de la parodia luego que hiciera algunos gestos con las manos ante la cámara, precisamente en una escena antes de comenzar con su desmaquillado. Algunos cuestionaron que, con o sin conocimiento de causa, asociara el mestizaje con la suciedad a través de su escenificación.

La medallista de Lima 2019 optó por borrar todas las publicaciones que incluían a la marca Bioderma Perú, luego que el caso se hiciera viral en las redes sociales y fuera sindicada de incurrir en prácticas de racismo y blackface.

PUEDES VER Los Simpson: actores blancos no darán voz a personajes afroamericanos

Sin embargo, la empresa se pronunció al respecto y dejó en claro que en ningún momento autorizó ni participó en la producción de los contenidos de Vania Torres Olivieri.

Bioderma Perú deslindó con las publicaciones de la surfista peruana Vania Torres.

“En relación con las publicaciones realizadas por la señorita Vania Torres en su red social donde se menciona a nuestra marca y se usa uno de nuestros productos, queremos informar a la opinión pública lo siguiente: Bioderma Perú no ha autorizado la producción ni la difusión de este contenido”, señala el comunicado en Instagram.

La República intentó contactarse con la deportista, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

Vania Torres se pronuncia sobre supuesto acto de racismo

La surfista peruana Vania Torres envió un mensaje a todos sus seguidores de Instagram en el que descartaba toda intención racista en torno a su personaje de una mujer andina, preparado para un taller de teatro en el que fue partícipe. Además, aclaró que no es la primera vez que utiliza productos de la marca Bioderma luego de una de sus caracterizaciones.

“Este personaje fue para un drama, no para una comedia ni para un objeto de burla (...) Su respeto vale muchísimo para mi. Quiero pedirle perdón a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta publicación, no quería hacer sentir mal a nadie. A mi me hace sentir muy orgullosa ser parte de este país en todas sus expresiones”, remarcó la destacada deportista.

¿Qué es el Blackface?

El blackface o brownface es una práctica de maquillaje teatral considerada racista en muchas partes del mundo, en la que una persona de rasgos generalmente blancos “oscurece” su piel para interpretar a ciudadanos afrodescendientes. Puede extenderse para personas de otras etnias o procedencias geográficas, como la asiática o americana.

Se cree que el blackface comenzó en Nueva York, Estados Unidos, hacia el año 1830. Tanto en este país como en Europa, servía para entretener a los blancos con espectáculos basados en estereotipos negativos sobre los ciudadanos afrodescendientes y en burlas sobre sus expresiones, acentos y apariencia.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.