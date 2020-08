En medio del colapso de hospitales por pacientes afectados por el nuevo coronavirus, vecinos del distrito de San Juan de Miraflores mencionaron que existen varias combis informales que realizan colas en los exteriores del Hospital María Auxiliadora. No obstante, esto dificulta el ingreso y salida de las ambulancias que acuden al llamado de ciudadanos graves.

Según la información de RPP, estos vehículos se estacionan en la avenida Los Héroes a la espera de llenar de pasajeros. Pero, esto suele demorarse muchos minutos, lo cual provoca una extensa fila de transporte que se prolonga por toda la cuadra.

Además, los denunciantes expresaron que las combis carecen de protocolos de seguridad y/o sanidad. Por ejemplo: no portan los protectores faciales (uso obligatorio) y no guardan el distanciamiento social adentro. “Esos carros se ponen en una cola y la gente se sube sin protector facial. No cumplen los protocolos. Es una sinvergüencería”, señaló un vecino.

Por ello, piden que las autoridades del distrito hagan cumplir las reglas y normas dispuestas desde el Gobierno y retiren estos vehículos que no ayudan a agilizar la labor del personal de salud. También, exigió tomar cartas en el asunto para evitar que las combis se vuelvan un nuevo foco de contagio por el nuevo coronavirus.

El Hospital María Auxiliadora ha sido uno de los beneficiados en recibir un lote gratuito de medicamentos como la Ivermectina por parte de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Hasta el 14 de agosto, Minsa reportó que Perú suma más de medio millón de infectados por la COVID-19.

