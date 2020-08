Luego de participar de una reunión en el distrito La Huaca (Piura), para promover desde el Congreso, un proyecto de ley para erradicar definitivamente la quema de caña en la zona, el congresista Franco Salinas, resaltó la necesidad de articular y analizar técnicamente dicho proyecto de ley, para evitar un perjuicio de la empresa AgroAurora.

Añadió que esta normativa tendría que aplicarse a nivel nacional, alcanzando a otras empresas en regiones como La Libertad e Ica, por ello indicó que debe analizarse técnicamente, para no vulnerar el derecho de la empresa, que tiene sus documentos ambientales aprobados.

“Hay que analizar que no se vulnere el derecho a la empresa y el proyecto de ley sea devuelto. Nuestro compromiso es con la región, para que no siga vulnerándose el derecho, pero hay que ver si eso afecta a otras regiones, que no es la intención”, dijo el parlamentario.

Por su parte la gerente de la Mancomunidad Simón Rodríguez, Gregoria Zapata, señaló que espera que el bloque de parlamentario elabore cuanto antes el texto del proyecto legislativo el cual debe ser presentado ante la Comisión Ambiental y de Pueblos Andinos para su respectivo debate. El compromiso de los congresistas es tener el documento para finales de agosto.

Cabe indicar que la empresa, se ha defendido argumentando que cumple con los estándares ambientales, e incluso está por debajo de los límites permitidos en los niveles de impacto ambiental. Por ello, la parte técnica y legal tendrá que trabajar minuciosamente cada detalle de esta nueva ley, para no quedar expuestos a una futura demanda que podría afectar la economía regional y costarle millones al Estado peruano.