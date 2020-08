En el Perú, desde que se decretó el aislamiento social por el nuevo coronavirus, los casos de personas que incumplían las medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia comenzaron a hacerse públicos.

El alcalde de Tantará (Huancavelica), Jaime Urbina, se “hizo el muerto” para no ser detenido por agentes policiales cuando fue encontrado junto a otras personas tomando bebidas alcohólicas en pleno estado de emergencia. Incluso, se metieron en ataúdes para hacer más creíble su historia, aunque no lo consiguieron.

Otro hecho alarmante fue cuando el congresista Marco Verde fue captado en Oxapampa presuntamente incumpliendo las medidas del estado de emergencia. En las imágenes difundidas por un medio local se le veía bebiendo en compañía de amigos y familiares y sin hacer uso de mascarillas. Pese a la violación de la norma, la Policía no intervino al parlamentario.

Parece ser que las fiestas fueron las formas preferidas de incumplir con el aislamiento y la inamovilidad durante la madrugada. En Ica, los comisarios de Paracas y San Andrés fueron intervenidos junto a nueve policías mientras participaban de una celebración con oficiales y suboficiales.

Asimismo, en Mórrope (Lambayeque), un grupo de médicos, enfermeras y obstetras se grabaron mientras bailaban al interior del centro de salud de la localidad.

Como estos casos han habido muchos más desde que la COVID-19 arribó a territorio peruano. Pero, ¿qué motiva a los ciudadanos e, incluso, a las autoridades a incumplir con las reglas durante el estado de emergencia?

Al respecto, la psicóloga comunitaria Annel Sánchez explica en diálogo con La República que el incumplimiento refleja la condición de salud mental y la aceptación del contexto en que vivimos actualmente en todo el país.

“Las personas necesitamos tener espacios sociales o momentos de distracción. Los que están en primera línea tienen una sobrecarga emocional compleja y esto tiene que ver con cómo es que se está atendiendo la salud mental. Por eso, las personas a lo que recurren, y que ha sido una constante, es a la reunión. No hay una conciencia de realidad de lo que es la pandemia y un posible contagio”, indica.

En el país, las reuniones han sido los eventos más comunes que han intervenido las autoridades policiales. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Por su parte, el psicólogo social Jesús Cavero comenta que esta situación en particular está relacionada también con la falta de una cultura de autocuidado emocional y de salud, de prevención, y sobre todo a una forma de crianza con desobediencia a las reglas.

“Cuando los padres no están presentes, los hijos tratan de buscar su atención de alguna forma, como el mal comportamiento y la desobediencia a las reglas. Entonces, se acostumbran desde pequeños a que la forma de relacionarse con el resto es mediante la desobediencia de las reglas (...) Esto podría proyectarse a la sensación de que uno siempre puede salirse con la suya”.

A esto se suma, asegura Cavero, que las personas no creen en las autoridades: “Existe una desconfianza de las personas con el sistema de sanciones. La gente no confía mucho en lo que la autoridad pueda lograr. Por eso, cuando hay nuevas reglas, no creen en lo que la autoridad puede hacer”.

El mal ejemplo

Por el poder que detentan los congresistas, alcaldes, personal de salud y policial, deberían ser un ejemplo para la ciudadanía. No obstante, actos como los que han sido vistos a nivel nacional, configuran un patrón contrario para la sociedad.

“Son un ejemplo. Entonces, si a ellos no les pasa nada, yo también puedo seguir este mismo comportamiento. Y se refuerza, porque existe el aprendizaje vicario, como le decimos nosotros en la parte social. Aprendo de lo que veo en otras personas y lo repito, porque si no le pasó nada, a mí tampoco”, señala Annel Sánchez.

Funcionario municipal bailaba en fiesta de cumpleaños sin respetar medidas de seguridad.

Es así que las autoridades reflejan comportamientos inadecuados, en algunos casos, lo que imposibilita la lucha contra la COVID-19. “Son personas que creen que no les va a pasar nada, que son temerarios. Pueden considerarse superiores y que con ellos no es. Son figuras de poder que creen que son intocables y que con ellos no aplican las reglas”, indica Jesús Cavero.

Propician, además, el desacato a las normas en un contexto donde esto es imprescindible. “Estamos en una sociedad donde la gente no hace caso y cree que la autoridad no se va a imponer y encima algunas figuras políticas hacen fiestas. Si no se ve un modelo correcto de las autoridades es como un aprendizaje. Si la figura de autoridad no obedece por qué habrían de cumplirlas los ciudadanos”, añade el especialista.

Vivir el presente

Una de los aspectos que más recomiendan los psicólogos, manifiesta Sánchez, es el vivir el presente. Este sería uno de los rasgos de las personas que están participando en fiestas y reuniones en medio de la emergencia sanitaria, aunque la motivación no es la adecuada y no se está pensando en las consecuencias.

“Las personas están viviendo el presente, que está bien. Sin embargo, lo que haga aquí en el presente va a influir en el futuro. Las personas están intentando de vivir en el presente de yo me quiero reunir porque yo no sé si mañana me contagio y muero”, expresa la psicóloga comunitaria.

Nuevas alternativas de relacionamiento

La realización de estas reuniones sociales que involucra a autoridades demuestra una falta de empatía con el resto de ciudadanos que están luchando contra la enfermedad.

Frente a ello, es importante que tanto a nivel Gobierno como en la propia sociedad se manifiesten otras alternativas de mantener vínculos con amigos y familiares. “Se deben reforzar otras formas de comunicación. Nuevas formas de mantener contacto sin la necesidad de un acto de presencia”, puntualiza Sánchez.