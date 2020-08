William Campbell: “No dejemos que el distanciamiento social nos lleve a no ser solidarios”

El director en Perú de la organización Ayuda en Acción, William Campbell Falconí, subrayó que las medidas de distanciamiento social dictadas por el Gobierno no deben conllevar a la ciudadanía peruana a no ser solidarios con las familias más vulnerables y afectadas por la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Reconocemos que la distancia es el principal mecanismo para salir de esta pandemia, pero al hablar de distanciamiento no podemos dejar que esto nos separe o nos distancie como peruanos. En la medida en que el distanciamiento físico se refuerza en algunas zonas, esto está haciendo que nos distanciemos de quienes más nos necesitan, que son las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, que la están pasando mal por el aislamiento”, reflexionó.

PUEDES VER: Cardenal Pedro Barreto cuestiona indiferencia de la inversión privada ante la niñez en emergencia.

En diálogo con La República, Campbell Falconí resaltó que Ayuda en Acción ejecuta actualmente una campaña de sensibilización para no descuidar la solidaridad hacia las familias más necesitadas. “Esta campaña busca llamar la atención no solamente por la efectividad del distanciamiento, sino, sobre todo, para indicar que la solidaridad no conoce distancias. No dejemos que el distanciamiento social nos lleve a no ser solidarios”, expresó.

El representante de Ayuda en Acción informó también que esta organización viene canalizando ayudas y donaciones para las familias más vulnerables. “Ayuda en Acción se propone como un vehículo para poder canalizar apoyo en regiones”, explicó.

¿Qué iniciativas de apoyo han venido impulsando ahora, en el contexto de la pandemia?

“Ayuda en Acción es una fundación que trabaja en temas de desarrollo y en temas humanitarios desde hace treinta años en el país. Y, respetando las disposiciones de protección que ha establecido el Ministerio de Salud, estamos llevando ayuda a quienes más lo necesitan”.

¿Qué tipo de ayuda están canalizando?

“Ayuda en Acción recibe financiamiento de dos vehículos. Uno, a través de sus socios y padrinos, que nos dan aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto anual, y el otro 30% proviene de donantes empresariales o de la cooperación internacional. Sumando ambos, hemos separado un presupuesto de dos millones de soles que lo estamos volcando para entregar a familias en situación de vulnerabilidad equipos de protección personal, como mascarillas o caretas, principalmente para médicos y personal de salud; pero también estamos ayudando a las familias con kits que incluyen jabones, lejía y, en algunos casos, donde no tienen acceso a agua segura, filtros de agua segura”.

PUEDES VER: Entregan tarjetas de alimentación a familias vulnerables que no recibieron bono del Gobierno

Campbell Falconí informa que también han llevado asistencia alimentaria, vía canastas y bonos de alimentos a través de tarjetas para la compra en comercios con protocolos de seguridad. “La ambición es llegar a 30 mil personas, a través de estos mecanismos”, explicó.

Otro de los rubros de intervención está relacionado con la recuperación económica de emprendimientos locales. “Trabajamos con una enorme cantidad de emprendedoras, principalmente mujeres, a nivel nacional. Son personas cuyos negocios durante la cuarentena han dejado de producir ingresos. Muchas de estas familias no han podido acceder a ninguno de los bonos que ha ofrecido el estado. El poco capital que tenían para sus negocios se lo han consumido para subsistir. Estamos llegando con capacitaciones para la revisión de sus planes de negocio, ayudándoles a dar un giro. Además, hay un fondo de capital semilla que estamos entregando a cerca de cuatrocientas familias para que puedan reactivar sus negocios. Es una respuesta integral”, detalló.

Campaña de donaciones

William Campbell enfatiza que, a pesar de lo desplegado, se mantienen las demandas de las familiares vulnerables. Por ello, la organización que lidera viene ejecutando una campaña para recolectar apoyo y donaciones, a través de su página web: https://ayudaenaccion.org.pe/covid/

Según detalló, las personas interesadas tienen incluso la posibilidad de hacer sus donaciones, precisando el rubro al cual desea destinar su ayuda: tarjetas solidarias (para compra de víveres), kits de higiene y equipos de bioseguridad.