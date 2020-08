Una familia denunció que el personal de salud del hospital Arzobispo Loayza les dio la noticia del fallecimiento de su padre a causa del nuevo coronavirus; sin embargo, cuando llegaron se dieron cuenta de que estaba vivo en el otro lado de la carpa y pedía oxígeno urgente.

Dos mujeres mencionaron a ATV que el hecho sucedió este último jueves 13 de agosto dentro del nosocomio. Según las declaraciones de una de las hijas del paciente, ella recibió la noticia mediante una llamada de celular por parte de la médica Falcón y fueron hacia el establecimiento para iniciar los trámites de deceso.

“Llegamos corriendo cuando nos enteramos de la noticia, entramos corriendo a las carpas, y nos dijeron que ese era el cuerpo. Tenía el nombre de mi papá y nos acercamos, estábamos llorando todos, yo gritaba su nombre y seguro mi papá ha escuchado al fondo de la carpa cuando él empieza a gritar diciendo que él estaba ahí. Él no se había muerto, él estaba vivo. ¿Entonces, qué cuerpo estaba ahí, en la bolsa? Nos acercamos y mi papá decía que ya no tenía oxígeno”, mencionó.

La fémina manifestó que tuvo que ponerle el tanque de oxígeno que ellos trajeron días antes, ya que el personal no prestaba atención a su padre. “El oxígeno que le habíamos traído, no querían ponérselo, mi papá quería el oxígeno. Mi hermana tuvo que ponérselo, sino ahí sí se moría, y todavía, hacen un error tan garrafal”(sic.) , indicó.

La otra hija señaló que la doctora les dio los datos completos de su padre, donde señalaban que falleció a las 8.30 p. m. “Me avisaron a las 10 de la noche cuando nos debieron de avisar de inmediato. Incluso, cuando pedí más explicaciones, ella (la médico) me dijo ‘Yo no tengo tiempo para dar explicaciones'”, aseguró.

Por otro lado, la mujer precisó que la médica negó que le haya dado esa información; no obstante, más adelante, se le acercó a pedirle disculpas. “Le pedí su nombre, pero no me lo dio. Se fue y no volvió”, expresó.

La familia denunció que nadie le hacía seguimiento a su padre y por ello, decidieron el retirarlo del hospital. En una grabación con el celular, las hijas mencionan que nadie ha atendido a su padre. “A mi papá solo le faltaba el oxígeno, nos lo vamos a llevar ahorita”, finalizó.

